Qui a la meilleure chance de mettre fin au règne d’Alexander Volkanovski?

Alexander Volkanovski est l’un des plus récents champions de l’UFC alors qu’il a détrôné Max Holloway à l’UFC 245. Il n’a pas encore défendu sa sangle une fois qu’il a été victime d’une blessure à la main qu’il a subie dans la ferraille.

Ainsi, lorsque l’UFC reviendra à la normale, Volkanovski aura une multitude de prétendants pour défendre sa sangle. La division poids plume n’a pas de concurrent n ° 1, mais présente notamment Holloway, Chan Sung Jung, Brian Ortega et Zabit Magomedsharipov. Alors, qui a la meilleure chance de mettre fin au règne de Volkanovski en tant que champion?

Volkanovski n’est que la deuxième personne depuis Conor McGregor à battre Holloway, Jose Aldo et Chad Mendes. Cela prouve donc à quel point il est compétent dans tous les aspects du MMA. Il est un ancien joueur de rugby et a montré une excellente défense contre le démontage et la capacité de se relever s’il est abattu. Aux pieds, l’Australien utilise son jeu de jambes pour reconstituer ses adversaires. Il a également des coups de pied lourds et une puissance qui peut le voir terminer les combats.

Pourtant, il y a quelqu’un qui correspond également à l’ensemble de compétences de Volkanovski et c’est Chan Sung Jung alias “Le coréen zombie”. Le champion décroche un impressionnant 6,11 frappes significatives par minute tout en absorbant 2,49 frappes significatives par minute. Avec le Zombie coréen, il a une puissance KO légitime et frappe 4,25 frappes significatives par minute.

Là où le zombie coréen peut poser tant de défis, c’est le fait qu’il peut prendre une photo et continuer à avancer. Il absorbe un ridicule 3,77 frappes significatives par minute. Mais, d’une manière ou d’une autre, il continue d’avancer. Il tentera également de donner un coup qui pourrait causer des problèmes à Volkanovski.

Si les deux se battent, il semble peu probable que cela touche le tapis, car les deux ont une solide défense contre le retrait et sont connus comme des attaquants. Aux pieds, Zombie a plus de puissance et a le cardio pour faire cinq rounds durs contre Volkanovski. Il devrait être celui qui pousse le rythme, ce qui pourrait frustrer le champion poids plume. Dans les combats de Holloway et Aldo, c’est lui qui aime contrôler le combat, ce qui ne sera pas facile contre Jung.

Il semble probable que lorsque la promotion pourra recommencer à organiser des événements, Zombie ne sera pas immédiatement frappé. Il est le plus susceptible de combattre Brian Ortega et de régler leur rivalité. Mais, s’il le dépasse, Alexander Volkanovski l’attendra là où ce sera une défense de titre difficile pour l’Australien.

Êtes-vous d’accord pour dire que Chan Sung Jung a les meilleures chances de mettre fin au règne d’Alexander Volkanovski au poids plume?

ICYMI: Nous avons déjà cherché à savoir qui a la meilleure chance de mettre fin au règne des poids coq.

Restez enfermé sur BJPENN.com au cours des prochains jours pour voir qui a la meilleure chance de mettre fin à chaque règne des champions.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/04/2020.