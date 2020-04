Qui a la meilleure chance de mettre fin au règne de Jon Jones?

Pour beaucoup, Jon Jones est le plus grand combattant de tous les temps. Il est devenu le plus jeune champion de l’UFC lorsqu’il a battu Shogun Rua et n’a jamais perdu sa ceinture à l’intérieur de l’Octogone. Mais, il a été déchu de son titre dans le passé en raison de problèmes juridiques et de violations par l’USADA.

Depuis son retour à l’UFC 232 pour récupérer son titre de poids lourd léger, Jones a été actif. Il a défendu sa ceinture contre Anthony Smith, Thiago Santos et Dominick Reyes. Pourtant, dans ses deux derniers combats, il a remporté de justesse les deux combats, car il a devancé les décisions partagées. Beaucoup ont dit que ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que “Bones” perd à poids léger. Alors, qui a la meilleure chance d’être celui qui a finalement battu Jon Jones?

Les poids lourds légers sont récemment devenus une division beaucoup plus profonde, car Jones a de nouveaux challengers comme Jan Blachowicz et pourrait reprendre Reyes et Santos. Mais, comme en témoigne son dernier combat, il est clair que Reyes a les meilleures chances de mettre fin au règne de Jones.

Reyes a utilisé sa taille et sa frappe pour reconstituer Jones dans les premiers tours. Il a également réussi à farcir les mises au sol et à se relever quand il a été abattu. Beaucoup de fans, de combattants et de médias pensaient tous que Reyes avait gagné trois rounds à deux en prenant les meilleurs clichés de Jones et en continuant d’avancer.

Bien qu’il semble probable que Jones affrontera Jan Blachowicz ensuite, un match revanche contre Dominick Reyes pose beaucoup de problèmes pour le champion des poids lourds légers.

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Bien que Jones soit meilleur dans les matchs, comme en témoignent les matchs d’Alexander Gustafsson et Daniel Cormier, Reyes a également fait de grands progrès dans chaque combat. Il semble être un meilleur combattant à chaque fois et maintenant qu’il a passé 25 minutes à l’intérieur de l’Octogone avec l’un des plus grands, il a probablement appris de nouvelles techniques qui peuvent lui permettre de réussir.

Un coup sur Reyes est qu’il est beaucoup touché car sa défense frappante n’est que de 49%. Mais, il tentera de donner un coup car il a un pouvoir de coup de poing légitime. Il décroche un impressionnant 4,88 frappes significatives par minute tout en étant touché en moyenne trois fois par minute. Il a également un taux de renversement impressionnant de 0,94.

Là où il peut aussi réussir, c’est que son combat s’améliore. Il a un taux de défense contre le retrait de 82% et a prouvé qu’il pouvait utiliser sa force et sa technique pour se relever.

Reyes a également prouvé qu’il avait le cardio pour faire cinq tours difficiles. Donc, dans un match revanche, il semble probable qu’il ne se relâchera pas dans les manches de championnat. Lors du premier combat, il pensait avoir remporté les trois premiers rounds qui lui ont coûté la ferraille. S’il continue de faire pression pendant cinq rounds et ne laisse pas Jones partir, il peut avoir une tonne de succès.

En fin de compte, Dominick Reyes a les meilleures chances de mettre fin au règne de Jon Jones chez les poids lourds légers.

Êtes-vous d’accord pour dire que Dominick Reyes a les meilleures chances de mettre fin au règne de Jon Jones? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/04/2020.