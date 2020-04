Qui a la meilleure chance de mettre fin au règne de Kamaru Usman?

Kamaru Usman est un parfait 11-0 à l’intérieur de l’Octogone et revient de sa première défense de titre à l’UFC 245. Là, “The Nigerian Nightmare” TKO’d Colby Covington au cinquième tour dans un combat très serré. Pourtant, le poids welter est sans doute la division la plus empilée de l’UFC, donc Usman a une route difficile devant lui.

Lorsque l’UFC reviendra à la normale, la prochaine défense du titre d’Usman se heurtera très probablement à Jorge Masvidal. «Gamebred» a connu une reprise de carrière en 2019 avec trois victoires à élimination directe et remportant le titre BMF. Masvidal pourrait poser quelques problèmes au champion si le combat se poursuit. Après cela, les deux prochains combats d’Usman pourraient avoir lieu contre Covington, Leon Edwards et Tyron Woodley. Alors, qui a la meilleure chance de mettre fin à son règne?

Usman a montré une meilleure frappe dans les combats de Woodley et Covington où il a réussi plusieurs tirs puissants. Il attaque aussi très bien le corps pour ralentir ses adversaires, c’est là que le champion a tant de succès grâce à ce cardio. Usman n’a pas semblé gazé dans un combat et est celui qui se présente toujours et met la pression. Il mélange aussi bien sa lutte, ce qui a causé des problèmes à Demian Maia et Rafael dos Anjos.

Pourtant, comme en témoigne son dernier combat, Colby Covington a les meilleures chances de mettre fin au règne de Kamaru Usman. En entrant dans le cinquième tour, beaucoup avaient “Chaos” 3-1 sur les tableaux de bord ou 2-2. Personne n’a été aussi proche d’Usman dans sa carrière à l’UFC, et ce que fait The Nigerian Nightmare, Covington peut tout aussi bien le faire.

En ce qui concerne la lutte, ce sont tous les deux des lutteurs de niveau élite où Usman a une défense à 100% contre le retrait. Covington, quant à lui, a une défense contre le takedown de 78% mais obtient également 52% de ses takedowns contre 51% pour Usman. Ils sont pratiquement identiques à ceux que le Chaos a perdus, a battu Usman. La personne perdue par Usman avant l’UFC, Covington l’a battu.

Les similitudes entre les deux sont là. Dans un match revanche, on s’attendrait à ce que les deux luttent là où cela pourrait faire la différence. Covington a toutes les distinctions d’être un lutteur de Division-1. Il a également le cardio pour correspondre à Usman où il peut être celui qui pousse le rythme et cherche à frustrer le champion.

Aux pieds, nous avons vu Covington lancer plus de volume, mais c’était Usman qui était l’attaquant le plus puissant. Dans un match revanche, ce serait probablement le même, mais même avec le volume, Covington avait blessé Usman dans ce combat.

Enfin, le trash-talk Covington joue certainement en elle. Beaucoup pensaient qu’il était entré dans la tête d’Usman, ce qui est souvent une bonne chose dans un combat et s’il peut recommencer, cela pourrait mener au succès.

Il ne fait aucun doute qu’ils sont les deux meilleurs poids welters sur la liste de l’UFC et Colby Covington a certainement ce qu’il faut pour mettre fin au règne d’Usman.

Êtes-vous d’accord pour dire que Colby Covington a les meilleures chances de mettre fin au règne de Kamaru Usman en tant que champion poids welter?

ICYMI: Nous avons déjà examiné qui a la meilleure chance de mettre fin aux règnes des poids coq, poids plume et poids léger.

Restez enfermé sur BJPENN.com au cours des prochains jours pour voir qui a la meilleure chance de mettre fin à chaque règne des champions.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/04/2020.