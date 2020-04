Qui a la meilleure chance de mettre fin au règne de Khabib Nurmagomedov?

Image via @ufc sur Instagram

Khabib Nurmagomedov n’a jamais perdu en MMA et n’a perdu qu’un tour face à Conor McGregor pendant toute sa carrière à l’UFC. Il a été aussi dominant que vous le pouvez en tant que champion, mais sa route en matière de poids léger est certainement difficile.

Lorsque l’UFC reprendra ses activités, la prochaine défense du titre de Nurmagomedov devrait opposer le vainqueur de Tony Ferguson à Justin Gaethje. Les deux posent des problèmes au champion. Il pourrait également voir un match revanche avec Conor McGregor en bas de la ligne et en regardant le classement, le style de Charles Oliveira pourrait menacer le champion. Alors, qui a la meilleure chance de mettre fin au règne de Nurmagomedov?

Nurmagomedov utilise sa lutte dominante pour mutiler ses adversaires sur le terrain avec un sol vicieux et piler jusqu’à ce qu’il puisse s’enfoncer dans une soumission. Jusqu’à présent, personne n’a été capable de maintenir le combat, et aux pieds, le Russe a amélioré la frappe. Il a laissé tomber McGregor et reconstitué Al Iaquinta pour remporter le titre.

Mais, une personne qui pose stylistiquement une tonne de problèmes pour Khabib Nurmagomedov est Justin Gaethje. Bien que beaucoup diront que Tony Ferguson a les meilleures chances de détrôner le Russe, “El Cucuy” est souvent touché et souvent abattu, ce qui serait un énorme problème contre Nurmagomedov. Gaethje, quant à lui, est un ancien All-American de la Division 1 de la NCAA. Il a également un pouvoir fou où il peut attraper le champion et le mettre à froid.

En entrant dans le combat contre McGregor, beaucoup pensaient que l’Irlandais avait la meilleure chance de subir la première défaite de Nurmagomedov étant donné qu’il lui suffit d’un coup de poing. Ce sera sans aucun doute une tâche difficile de battre le natif du Daghestan par décision. Dans le cas de Gaethje, il a un très bon coup pour garder le combat debout et basculer et terminer le champion.

Dans sa carrière à l’UFC, Gaethje a un pourcentage de retrait de 80%, ce qui devrait être de bon augure contre Nurmagomedov. S’il le garde sur les pieds, il pourrait utiliser ses coups de pied puissants pour mettre le Russe mal à l’aise. “The Highlight” décroche également un spectaculaire 8,50 frappes significatives par minute et absorbe 10,23 frappes significatives par minute.

Contre Nurmagomedov, Gaethje prendrait sans doute un coup de poing ou deux pour en donner un. Dans chaque combat contre Gaethje, ses adversaires sont blessés à un moment donné, et son pouvoir perdure dans les derniers rounds. En fin de compte, contre The Highlight, vous sortez froid ou il l’est, et c’est ce qui se passerait contre Nurmagomedov.

Même de nombreux pros comme Dustin Poirier qui se sont battus tous les deux croient que Gaethje peut battre Nurmagomedov. Pour que cela se produise, Gaethje devra dépasser Ferguson le 9 mai.

Êtes-vous d’accord que Justin Gaethje a les meilleures chances de mettre fin au règne de Khabib Nurmagomedov en tant que champion des poids légers?

ICYMI: Nous avons déjà cherché à savoir qui avait les meilleures chances de mettre fin au règne des poids coq et poids plume.

Restez enfermé sur BJPENN.com au cours des prochains jours pour voir qui a la meilleure chance de mettre fin à chaque règne des champions.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/04/2020.