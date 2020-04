Qui a la meilleure chance de mettre fin au règne de Stipe Miocic?

Image: @stipemiocic sur Instagram

Stipe Miocic a récupéré sa ceinture de poids lourd en août avec une victoire de quatrième ronde TKO sur Daniel Cormier dans leur match revanche très attendu. Le natif de Cleveland détient le record de la plupart des défenses de titre des poids lourds de l’UFC.

Pour beaucoup, ils croient que Miocic est le chèvre lourd. Mais, son premier combat avec Cormier a prouvé qu’il était battable, car il a été rapidement éliminé par ‘DC’ au premier tour. Pourtant, le champion est très complet avec sa lutte et sa frappe. Alors, qui a le plus de chances de mettre fin à son règne?

Le prochain combat de Miocic sera sans aucun doute contre Cormier. S’il y lève la main, il a une flopée de prétendants qui l’attendent. Le vainqueur de Francis Ngannou-Jairzinho Rozenstruik sera probablement le suivant après Cormier. Mais je crois que la personne qui a le plus de chances de mettre fin au règne de Miocic est Curtis Blaydes.

Blaydes est quelqu’un que beaucoup ont considéré comme un futur champion de l’UFC. Pourtant, il a connu deux revers en s’inclinant deux fois contre Francis Ngannou. Depuis lors, «Razor» a bien rebondi grâce à ses victoires notables sur Alexey Oleynik, Alistair Overeem, Shamil Abdurakhimov, et plus récemment, il a remporté une victoire de deuxième ronde au TKO contre Junior dos Santos.

Pourquoi Blaydes pose tant de problèmes à Miocic est dû à sa lutte. Nous avons vu dans le deuxième combat Cormier, “DC” a pu abattre le champion à plusieurs reprises et l’a maintenu là pendant tout le premier tour. Le problème avec Blaydes est qu’il a un sol et un livre vicieux et termine souvent des combats lorsqu’il amène son adversaire au tapis.

Blaydes décroche 57% de ses tentatives de démontage. Miocic, quant à lui, a une défense contre le retrait de 75%. Mais, Razor utilise sa lutte en chaîne où s’il n’obtient pas la première tentative, il continuera à essayer et très probablement à en faire un car il fait en moyenne 6,79 éliminations par 15 minutes.

Sur le tapis, Blaydes est le meilleur grappler et son terrain et sa livre pourraient facilement mettre fin au combat. Aux pieds, Miocic est le meilleur attaquant, mais comme en témoigne la chute de dos Santos, Razor s’améliore. Il TKO’d JDS sans utiliser sa lutte montrant son amélioration dans le département standup.

Là où Blaydes menace également d’avoir un avantage, c’est dans le cardio. Il fait facilement trois rounds en utilisant son grappling qui a tendance à gazer ses adversaires. Le fait que Miocic porte son poids sur le sol devrait, en théorie, faire fuir le champion et laisser Blaydes réussir.

On ne sait pas encore quand Curtis Blaydes pourra même tirer sur Stipe Miocic. Mais, en regardant la division des poids lourds, il ne fait aucun doute que «Razor» constitue l’une des plus grandes menaces pour Miocic.

Êtes-vous d’accord pour dire que Curtis Blaydes a les meilleures chances de mettre fin au règne de Stipe Miocic? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

ICYMI: Nous avons déjà cherché à savoir qui a la meilleure chance de mettre fin aux règnes chez les poids coq, poids plume, poids léger, welter, poids moyen et poids léger.

Restez enfermé sur BJPENN.com au cours des prochains jours pour voir qui a la meilleure chance de mettre fin à chaque règne des champions.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/04/2020.