Qui a la meilleure chance de mettre fin au règne des poids coq d’Amanda Nunes?

Image via @ufc sur Instagram

Amanda Nunes est considérée comme la plus grande combattante de tous les temps. Elle a battu toutes les personnes qui étaient championnes des poids coqs ou des plumes féminines à l’UFC.

Nunes ne se contente pas de gagner ses combats mais elle gagne soit une arrivée soit une décision dominante. Elle ne semble pas avoir eu de problèmes depuis longtemps, alors qui a la meilleure chance de mettre fin à son règne au poids coq?

Bien que le prochain combat de Nunes soit très probablement contre Felicia Spencer au poids plume, il y a quelques adversaires au poids coq qui peuvent lui poser des problèmes. Des gens comme Aspen Ladd, Julianna Pena et Irene Aldana posent des problèmes. Mais, la personne qui a les meilleures chances de mettre fin à son règne est la championne des poids mouches, Valentina Shevchenko.

Shevchenko est actuellement à court de prétendants au poids des mouches et les deux ont parlé de la trilogie. Même si Nunes a remporté les deux, bien que, lors du match revanche, beaucoup pensent que Shevchenko aurait dû remporter la victoire.

Crédit d’image: UFC

S’ils font leur trilogie, le jeu au sol frappant et en constante évolution de Shevchenko pose tant de défis à Nunes. Tout d’abord, la championne des poids mouches est dangereuse aux pieds avec sa capacité à frapper et à frapper. Elle a une précision de frappe de 51% lors de l’atterrissage de 3,06 frappes importantes par minute. Elle a également une défense impressionnante très impressionnante de 63%.

Dans les deux combats, nous avons vu que le standup était plutôt égal avec Shevchenko et Nunes ayant du succès. Mais, depuis qu’ils se sont battus, le jeu au sol de Shevchenko s’est amélioré où elle atterrit maintenant au cours de deux takedowns un combat et décroche 55% de ses takedowns et bourre 78%.

Shevchenko est un combattant polyvalent qui pose beaucoup de problèmes à Nunes. Elle l’a également combattue deux fois et a eu du succès. Donc, elle sait maintenant quels changements sont nécessaires pour finalement vaincre Amanda Nunes en supposant qu’ils se battent à nouveau.

Mais, pour l’instant, Nunes se concentre sur le poids plume tandis que Shevchenko est au poids mouche. Donc, cela peut prendre un certain temps avant que cette chute ne se produise, mais si c’est le cas, Shevchenko semble être la plus grande menace pour le trône d’Amanda Nunes à 135 livres.

Êtes-vous d’accord pour dire que Valentina Shevchenko a les meilleures chances de mettre fin au règne des poids coq d’Amanda Nunes?

ICYMI: Nous avons déjà examiné qui avait la meilleure chance de mettre fin aux règnes poids coq, poids plume, poids léger, welter, poids moyen, poids léger, poids lourd, poids de paille et poids mouche des femmes.

Restez enfermé sur BJPENN.com au cours des prochains jours pour voir qui a la meilleure chance de mettre fin à chaque règne des champions.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/04/2020.