Qui a la meilleure chance de mettre fin au règne d’Israël Adesanya?

Israel Adesanya n’a pas encore perdu en MMA, notamment avec une fiche de 8-0 à l’intérieur de l’Octogone où il a défendu sa ceinture de poids moyen pour la première fois à l’UFC 248. Là, il a devancé Yoel Romero par une victoire décisive. Bien que “The Last Stylebender” ait l’air impressionnant, il a des défis difficiles devant lui.

Au retour de l’UFC, la prochaine défense du titre d’Adesanya se jouera contre l’invaincu Paulo Costa. S’il réussit, il pourrait se battre entre autres contre Jared Cannonier et Darren Till. Bien que certains pensent que Costa pourrait gagner une victoire par élimination directe, c’est un autre combattant invaincu à Edmen Shahbazyan qui pose les plus gros problèmes.

Tout le monde sait à quel point la frappe d’Adesanya est bonne, il vient du milieu du kickboxing. Bien que beaucoup pensaient que ce seraient des lutteurs qui lui poseraient des problèmes, ce qui n’a pas été le cas. The Last Stylebender a battu les goûts de Derek Brunson, Kelvin Gastelum et Romero. Mais, Shahbazyan pose une tonne de problèmes pour le champion.

Tout d’abord, il a un jeu bien équilibré et a une puissance de finition. Depuis ses débuts à l’UFC où il a battu Darren Stewart par décision partagée, il a terminé le premier tour de trois matchs de suite. Il a décroché Charles Byrd en 38 secondes, soumis Jack Marshman en 1:12 puis éliminé Brad Tavares en seulement 2:27. Il est devenu juste la deuxième personne à assommer Tavares dans le premier avec Robert Whittaker étant l’autre. Adesanya a fait cinq tours avec lui.

La raison pour laquelle Shahbazyan peut réussir est le fait qu’il s’est révélé difficile à atteindre. Il n’absorbe que 2,56 frappes significatives par minute tout en décrochant 2,24 frappes significatives par minute. Il a également un ratio de renversement de 0,96 très impressionnant par rapport à 0,88 d’Adesanya.

Il semble peu probable que ce combat touche le sol, mais le jeu au sol de Shahbazyan est sous-estimé et il l’a prouvé dans le scrap de Marshman. Si le combat touche le sol, le concurrent en hausse pourrait avoir un coup de feu à couler dans une soumission contre Adesanya. Mais, il pourrait encore avoir du succès sur les pieds.

Bien que Adesanya utilise son contre-frappe, la pression constante et le pouvoir de coupure de Shahbazyan pourraient être son chemin vers le succès. Il utilise également tous ses membres pour mélanger et frustrer ses adversaires.

Afin d’obtenir le crack à Adesanya, Shahbazyan devra remporter probablement deux autres victoires. Mais, il a ce qu’il faut pour être le seul à remettre à The Last Stylebender sa première défaite.

Êtes-vous d’accord pour dire qu’Edmen Shahbazyan a les meilleures chances de mettre fin au règne d’Israël Adesanya?

