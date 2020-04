Qui aurait gagné – Tony Ferguson ou Justin Gaethje?

Par Dan Tom |

13 avril 2020 9 h 10

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal mis au rebut pour l’UFC 249, qui devait présenter deux des combattants les plus excitants du sport.

L’UFC 249, qui devait avoir lieu samedi au Tachi Palace Resort Casino en Californie, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Vers qui Tom se penchait-il dans cette confrontation, qui pourrait encore se concrétiser plus tard cette année? Continuer à lire.

Tony Ferguson (25-3 MMA, 14-1 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’11 ”Âge: 36 Poids: 155 lb Atteindre: 76 ″

Dernier combat: la victoire de TKO sur Donald Cerrone (8 juin 2019)

Camp: 10th Planet Jiu-Jitsu (Californie)

Position / style frappant: Switch-stance / muay Thai

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC

+ 2x catcheur américain

+ Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien

+ 13 KO gagne

+ 8 soumissions gagnantes

+ 9 finitions au premier tour

+ Rythme et pression incessants

^ Traqueur bien conditionné / cohérent

+ Assaut de frappe dynamique

^ Décale la position et varie le moment

+ Capacité de lutte solide

^ Superbe hanche, prise en main et conscience du levier

+ Excellente par rapport à l’avant

^ Chokes, transitions, back-prises

+ Garde active et attaquante

Justin Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’11 ”Âge: 31 Poids: 155 lb Atteindre: 70 ″

Dernier combat: la victoire de TKO sur Donald Cerrone (14 septembre 2019)

Camp: Elevation Fight Team (Denver)

Style de position / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titre léger WSOF

+ Catcheur All-American NCAA Division I

+ 18 victoires KO

+ 1 soumission gagnante

+ 9 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression incessants

+ Main droite lourde

^ Varie entre les renversements et les uppercuts

+ Coups de pied durs

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

^ Bonnes hanches et boxe sale

+ Frappe bien au large de la pause

+ Excellente capacité de lutte et de brouillage

+/- Propension à se bagarrer

Point d’intérêt: Pressure king

Une fois que Khabib Nurmagomedov a été forcé de quitter l’UFC 249, le nouvel événement principal devait comporter un combat de titre intérimaire entre deux des combattants de pression les plus violents de l’histoire de la division des poids légers.

Marchant une fine ligne entre le moteur avant et le maraudeur vorace, Tony Ferguson peut rarement être trouvé en train de prendre du recul dans ses combats.

Qu’il feigne ou lance, Ferguson – pour la plupart – fait constamment pression sur ses adversaires, cherchant à trancher et à couper son chemin à l’intérieur ou à mi-chemin pour tuer des tirs de son coup précis. Des lancers puissants aux contrôles astucieux, je soupçonne que le jab de l’ancien détenteur de titre intérimaire aurait été une arme à surveiller dans cette confrontation.

Ferguson utilise également des coups droits pour l’aider à contrebalancer ses coups de pied et ses jambes et n’est pas opposé à mélanger les attaques de rotation dans ses changements offensifs et ses glissades défensives. Néanmoins, c’est dans ces cas d’attaques changeantes et d’avancées que Ferguson est le plus sensible et susceptible d’être contré.

Bien que Ferguson ait une capacité trompeuse à rouler avec les coups de poing, prendre des coups de feu devient une proposition très dangereuse lorsque vous vous tenez en face de Justin Gaethje.

Un homme qui pourrait posséder le début de six combats le plus violent et le plus fructueux de l’histoire de l’UFC, Gaethje s’est avéré être le matériau le plus important, gagner ou perdre.

Déménageur implacable, Gaethje incarne l’expression «un taureau dans un magasin chinois» avec son agressivité sans faille et son câblage pour infliger des dégâts. Faisant de son mieux lors de l’attaque, Gaethje gagnera le respect de son adversaire avec des crochets durs et des croix, cherchant à ponctuer sa présence avec des uppercuts écrasants et des coups de pied de jambe le cas échéant.

Semblable à un Spartiate derrière son bouclier dans une phalange, Gaethje s’appuie fortement sur son garde à double avant-bras, plantant et cherchant à contrer avec immédiateté.

En dehors de sa défense contre les bombardements, le joueur de 31 ans a parfois montré peu de considération pour ce qui lui revenait dans le passé, ce qui se reflète dans ses statistiques dans le département des grèves absorbées. Cela dit, Gaethje – sous la tutelle de l’entraîneur de longue date Trevor Wittman – a discrètement montré des améliorations dans le département des feintes et du jeu de jambes qui l’ont aidé à la fois défensivement et offensivement.

Je doute que Gaethje blessant Ferguson à un moment donné du combat aurait surpris quiconque; Je suis simplement curieux de savoir si Gaethje aurait fait la même erreur que beaucoup d’entre eux quand il s’agit de chasser un Ferguson blessé dans les eaux troubles où il prospère.

Point d’intérêt suivant: Prendre le taureau par les cornes

1 2… 3.