Qui choisit Donald Cerrone plutôt que Conor McGregor?

L’UFC démarre 2020 avec le retour de son combattant le plus bancable.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Dans l’événement principal, l’ancien double champion Conor McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) revient après une mise à pied de 15 mois pour affronter Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) dans un combat de poids welter. McGregor est plus qu’un favori 3-1 des cotes, et il est le choix de 11 de nos 14 éditeurs, écrivains, animateurs de radio et vidéastes de MMA Junkie.

Dans le co-événement principal, l’ancienne championne des poids coq féminin Holly Holm (12-5 MMA, 5-5 UFC) affronte Raquel Pennington (10-7 MMA, 7-4 UFC). Holm n’est qu’une légère favorite, mais elle a une avance de 13-1 dans les choix avec un seul membre du personnel prenant Pennington en colère.

Chez les poids lourds, Maurice Greene (8-3 MMA, 3-1 UFC) est un léger favori contre Aleksei Oleinik (57-13-1 MMA, 6-4 UFC). Mais c’est Oleinik qui a une avance de 12-2 dans les choix.

Et pour ouvrir la carte principale, l’ancien champion des poids légers Anthony Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC) est un outsider de taille contre Diego Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC), qui a remporté six combats consécutifs. Mais c’est Pettis avec une avance de 9-5 dans les choix.

Un combat féminin paille entre Claudia Gadelha (17-4 MMA, 6-4 UFC) et Alexa Grasso (11-3 MMA, 3-3 UFC) était prévu pour la carte principale. Mais après que Grasso ait perdu du poids de 5,5 livres lors de la pesée de vendredi et soit arrivé à 121,5, le combat a été annulé par la Nevada Athletic Commission. Grasso avait été un choix de 10-4 sur Gadelha parmi les membres de notre personnel dans le combat, bien que ce soit Gadelha avec un grand nombre de 72% de nos lecteurs.

Dans les choix de consensus des lecteurs MMA Junkie, McGregor (53%), Holm (82%), Oleinik (64%) et Pettis (63%) sont les choix.

