Qui da fu … est ce gars (fille)? Roxanne Modafferi

Dans cette édition, et pour la première fois, je vais parler un peu d’un combattant qui combattra aujourd’hui à l’UFC 246, devant Maceey Barber. Il a parlé de Roxanne Modafferi, une guerrière expérimentée, qui a parcouru presque tout le circuit souterrain du MMA et est maintenant à l’UFC.

Identifiants

Pour être honnête, c’est presque une insulte d’avoir dans cette section (qui vise à parler des combattants émergents et relativement nouveaux de l’UFC ou d’autres ligues majeures) un combattant avec autant d’expérience que Modafferi. Ce combattant est un professionnel depuis 2003 et a un record de 39 combats (26-13) passant par presque toutes les promotions de «classe b» aux États-Unis. Il a également réussi à être dans certains combats dans des sociétés importantes telles que King Of the Cage, Strikeforce et Invicta avant d’être à deux reprises dans The Ultimate Fighter et de conclure avec un contrat “d’usine” avec l’UFC.

Le style

Si vous regardez les références de Roxanne, vous pourriez penser qu’elle est une lutteuse innée, car elle possède une ceinture brune en judo comme en BJJ; Cependant, il a montré tout au long de sa carrière qu’il ne fuit pas l’échange de coups et qu’il n’a pas non plus de record de nombreuses finitions en guise de soumission. La plupart de ses victoires ont eu lieu par le biais de décisions, où il a principalement réussi à dominer ses rivaux lorsque le combat est au sol.

Si vous deviez choisir un mot pour cataloguer le travail à la fois debout, combattant et combattant de ce combattant, ce serait “régulier”. L’utilisation de cet adjectif est due au fait que Modafferi a un combat à pied discret, sans coups dangereux majeurs ni compétences spécifiques qui le distinguent. Son combat commence très lentement, recevant des coups, étant hors de portée et de rythme de ses rivaux et ne profite que des circonstances pour en profiter. L’une de ces circonstances est celle du corps à corps, où il utilise son judo et une certaine connaissance de la lutte pour mettre le pied sur la toile et punir ses adversaires avec groud and pound; surtout avec ses coudes. “The Happy Warrior” a montré un bon menton et une bonne tolérance aux dégâts dans ses près de 40 combats, et est l’un de ces combattants qui émerge des presque KO, puis surpasse ses rivaux dans les concours qui atteignent les trois tours.

Projection

Je pense que dans leur combat contre Maycee Barber, ils ont de grandes chances de perdre. Je pense que Maycee Barber est mis sur un piédestal trop tôt pour sa courte carrière et le manque d’adversaires de poids qu’il a rencontrés; De plus, je pense que cette histoire pourrait finir comme celle de Paige Vanzant et Sage Northcutt, qui n’ont pas donné l’ampleur lorsque les combats se sont compliqués, mais bientôt un “hit réalité” est mis. Cependant, le talent de Barber ne peut être nié, et le fait que pour ce combat, il est très supérieur en technique et en agressivité à Modafferri. Je pense que le seul avantage de Roxanne pour ce combat est l’expérience à revendre. Celui qui s’est battu avec des combattants comme Pennington, Kaufman, Coenen, Montaño et Shevchenko (Antonina), et qui l’a aidé dans le passé à faire face à des situations défavorables; et que vous pouvez profiter de ces moments où Barber est exposé à cette attaque agressive, où il manque également d’air et les mains baissées.