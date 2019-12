Qui da fu … est ce mec?! Aleksandar Rakic

Dans cette édition de cette section, nous aurons Aleksandar

Rakic, qui combattra Volkan Oezdemir dans le combat co-star

de l'UFC Busan ce samedi.

Identifiants

Aleksandar est un combattant autrichien qui détient un record de douze victoires et une défaite et est actuellement en compétition dans la catégorie 205 livres (semi-complet), et est maintenant classé 10e. Le combattant de 27 ans a commencé sa formation dans le le kickboxing et la boxe, où il a commencé la compétition à l'âge de 14 ans et a cumulé un total de 40 combats, jusqu'à ce qu'il passe au MMA à l'âge de 19 ans. Il est arrivé à l'UFC en 2017 après avoir récolté un record de huit victoires et une défaite dans des promotions telles que le FFC (Final Fight Championship) et l'AFC (Austrian Fighting Challenge)

Au combat

Aleksandar Rakic ​​joue dans chaque combat comme attaquant; et il est logique de penser à sa base en tant que boxeur et combattant de kickboxing. Cette base pourrait suggérer que le combat à pied domine comme le ferait un kickboxeur européen, mais non. L'Autrichien commence chaque combat de manière ordonnée, principalement en ouvrant l'offensive avec des coups bas qui seront répétés au cours du combat. D'un autre côté, Aleksandar fonde l'attaque de ses poings sur toute la longueur de sa portée, c'est pourquoi le jab, le rectum et les volants sont visibles dans chaque combinaison. Dans ces coups, c'est quand il passe plusieurs fois ou bien, il abaisse la main opposée du coup lancé (frappant 101), et c'est là que les moyens techniques de base commencent à se désarmer. Ces coups bas mentionnés, et qui se répètent dans presque tous les combats, l'ont laissé à plus d'une occasion sur le point d'être éliminé, étant le plus notable dans sa lutte contre Devin Clark.

Dans ce combat, l'Autrichien est tombé deux fois à

puis terminer Clark pour TKO, dans un échange qui a réussi à atteindre une main, qui

Pour beaucoup, c'était de la chance. Cela dit, il faut dire que Aleksander

C'est un combattant qui a de grandes chances d'être mis KO, et

paradoxalement, c'est à ce moment qu'il devient plus dangereux, car il sait en profiter

Ces moments pour atteindre une main, c'est-à-dire, ont le pouvoir de K.O.

Peut-être que les deux combats où il a démontré plus de ressources techniques ont été les coups qu'il a donnés à Justin Ledet et les KO qu'il a donnés à Jimmy Manuwa; déguisant ce coup de pied haut avec une combinaison de mains.

Projection

Franchement, il est difficile de prévoir un bon présage pour Aleksander Rakic ​​contre Volkan Oezdemir. Bien que Volkan vienne d'une victoire, après une mauvaise séquence de trois défaites, il a une expérience contre des adversaires beaucoup plus coriaces que Rakic. En revanche, le coup d'Oezdemir est très ordonné, offensif et capable de l'appliquer vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés; quelque chose que Rakic ​​ne fait pas et laisse également ouverte les chances d'être touché. Je pense que l'Autrichien peut avoir plus de chances d'inviter les Suédois à ces échanges, où dans son voyage, il a été favorisé à de nombreuses reprises, ou de retirer cette ressource plus technique qu'il a utilisée contre Manuwa.