Qui est le prochain pour Stipe Miocic? Le champion de l’UFC demande des réponses au public

Tous les signes pointent vers une trilogie entre Stipe Miocic et Daniel Cormier qui seront les prochains dans la division des poids lourds de l’UFC. Mais est-ce cela que le monde veut? Le champion des poids lourds de l’UFC était déterminé à le découvrir.

Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC), qui souffre d’une blessure oculaire persistante, semble être le seul retard d’un troisième combat contre Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) qui a obtenu une date et un lieu officiels, dans les rues de New York pour savoir si «DC» est l’option consensuelle, ou s’il y a un adversaire de plus en plus préféré à affronter.

Travaillant pour The Players Tribune, Miocic a pris une taille d’échantillon respectable et a obtenu une variété d’options, notamment Cormier, Jon Jones, Brock Lesnar, Conor McGregor et plus encore.

Regardez la vidéo souffler pour voir comment elle s’est déroulée (via Twitter):

S’adressant à MMA Junkie en décembre, Cormier a déclaré qu’il entendait que juin pourrait être le calendrier du dernier chapitre de la rivalité. Miocic a été relativement calme depuis qu’il a regagné le titre à l’UFC 241 en août, et en dehors de ce nouveau segment, il n’a pas beaucoup parlé du prochain combat.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.