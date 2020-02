Qui ne signera pas pour combattre Ryan Hall? Il les appelle par leur nom

Le poids plume de l’UFC, Ryan Hall, est toujours à la recherche d’un combat.

L’as de lutte n’a pas combattu depuis sa victoire à l’unanimité sur Darren Elkins en juillet et a hâte de revenir, mais dit qu’aucun poids plume classé ne le combattra.

“Ça a été un peu difficile de trouver un adversaire”, a déclaré Hall sur “MMA Show d’Ariel Helwani”. «On m’a directement refusé ou on m’a dit qu’ils n’étaient pas disponibles de 12 à 6, donc ce serait (Shane) Burgos, (Jose) Aldo, (Josh) Emmett, (Jeremy) Stephens, (Renato ) Moicano, Frankie (Edgar), (Calvin) Kattar – à peu près tout le monde jusqu’à «Korean Zombie» ou Yair Rodriguez. Il n’était pas disponible, il a donc été un peu difficile de trouver un adversaire.

«J’ai été directement rejeté par Josh Emmett. J’ai été directement rejeté par Renato Moicano. Je suppose qu’il y a trois gars dans la division à Frankie Edgar, Jose Aldo et Renato Moicano, tous très durs – et bien sûr, Edgar et Aldo en particulier, des figures emblématiques – mais ils détiennent des places dans la division qu’ils ” nous ne sommes pas actuellement en compétition, et il semble qu’il y ait un blocage qui est difficile à gérer. »

Hall (8-1 MMA, 4-0 UFC), qui aimerait idéalement concourir avant l’été, a tenté de sortir du caractère en se rendant sur les réseaux sociaux pour appeler Aldo et Edgar le mois dernier, mais en vain . Alors que les deux gars passent au poids coq, Hall a détourné son attention sur la possibilité d’être un remplaçant pour un affrontement pivot autour des poids plumes qui aurait lieu.

“J’espère me battre en mai, j’espère contre les adversaires les plus coriaces possibles”, a déclaré Hall. “C’est toujours ce que j’ai demandé. C’est toujours ce que j’ai espéré et toujours ce à quoi je serai prêt. De plus, j’ai entendu dire qu’il y avait un potentiel pour un combat entre Zabit (Magomedsharipov) et Brian Ortega, et si l’un de ces gars se cogne l’orteil et se blesse, j’ai demandé à l’UFC si je pouvais être un remplaçant et me glisser pour cela. “

Mais s’il pouvait choisir qui est le prochain, Hall dit qu’il aimerait opposer ses références à l’un des meilleurs artistes de la soumission du jeu, l’ancien challenger du titre UFC des poids plumes, Ortega.

“Je pense que ce serait vraiment cool de combattre Brian Ortega”, a déclaré Hall. “Il est évidemment un gars super dur, a fait un excellent combat contre Max Holloway, montre beaucoup de durabilité, un gars très dur. De grandes compétences, a d’excellentes victoires sur Frankie Edgar, sur Cub Swanson, sur Moicano. Dur sur les pieds, bon sur le terrain, quelqu’un qui m’engagerait intentionnellement sur le terrain, je pense, parce qu’il n’a probablement pas peur des autres non plus, donc j’ai l’impression que ce serait fantastique. “

