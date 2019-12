Qui préfère «Rampage» à Fedor au Japon?

Pour la première fois, Bellator a atterri cette semaine dans «Le pays du soleil levant» avec une paire de légendes lourdes en haut du billet.

Le Bellator 237, le premier lancement de la promotion au Japon, a lieu samedi (dimanche localement) au Saitama Super Arena de Saitama, près de Tokyo. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

(Cliquez ici pour ouvrir un PDF de la grille de sélection du personnel dans une fenêtre séparée.)

Dans l'événement principal, Fedor Emelianenko (38-6 MMA, 2-2 BMMA) affronte son compatriote vétéran de PRIDE Quinton Jackson (38-13 MMA, 5-2 BMMA) dans un combat entre deux favoris des fans parmi les fans japonais. Emelianenko est un léger favori dans les livres de sport, mais il a une lourde avance de nos 13 éditeurs, écrivains, animateurs de radio et vidéastes de MMA Junkie à 9-4 dans les sélections.

Dans l'événement co-principal, l'ancien champion des poids légers Michael Chandler (19-5 MMA, 16-5 BMMA) affronte son adversaire à court préavis Sidney Outlaw (14-3 MMA, 2-0 BMMA), qui remplacera Benson Henderson . Chandler est un grand favori dans le combat de poids contractuel de 160 livres, et un seul de nos cueilleurs va contre lui.

Michael Page (16-1 MMA, 12-1 BMMA) est le plus grand favori de la carte avec autant que 10-1 n son combat de poids contractuel de 173 livres contre Shinsho Anzai (11-3 MMA, 0-0 BMMA). Il a une lourde avance de 12-1 dans les choix.

Toujours sur la carte principale, Lorenz Larkin (21-7 MMA, 3-2 BMMA) rencontre Keita Nakamura (35-10-2 MMA, 0-0 BMMA) au poids welter. Larkin est un favori 5-1 et possède une lourde avance de 11-2.

Notre combat le plus compétitif, au choix, est au poids des mouches féminin entre Ilara Joanne (9-4 MMA, 1-0 BMMA) et Kana Watanabe (8-0-1 MMA, 0-0 BMMA), qui est juste un léger favori . Watanabe a le bord le plus mince possible dans les choix à 7-6.

Et pour ouvrir la carte principale, Daron Cruickshank (22-12 MMA, 0-0 BMMA) est un lourd outsider face à Goiti Yamauchi (24-4 MMA, 10-3 BMMA), qui a une avance de 12-1 dans les choix. .

Dans les choix de consensus des lecteurs MMA Junkie, Emelianenko (54%), Chandler (83%), Page (88%), Larkin (88%), Watanabe (66%) et Yamauchi (57%) sont les choix.

Découvrez tous les choix ci-dessus.

. (tagsToTranslate) bellator (t) en vedette (t) news (t) bellator 237 (t) rupture (t) daron cruickshank (t) fedor emelianenko (t) goiti yamauchi (t) ilara joanne (t) kana watanabe (t) keita nakamura (t) lorenz larkin (t) michael chandler (t) michael page (t) quinton jackson (t) shinsho anzai (t) sidney hors-la-loi