Qui Romero et Jedrzejczyk devraient-ils combattre ensuite?

Ce fut une nuit difficile pour les challengers de l’UFC 248. Ni Yoel Romero ni Joanna Jedrzejczyk n’ont été en mesure de capturer l’or de l’UFC samedi et ont subi des dommages dans le processus.

Pour Romero (13-5 MMA, 9-4 UFC), c’était plus un mal répétitif. Sa performance décevante dans une perte de décision unanime face à Israel Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) dans la tête d’affiche du titre des poids moyens au T-Mobile Arena de Las Vegas a poussé de nombreux fans à se retourner contre lui, et à 42 ans, cela peut très ont été sa dernière opportunité de se battre pour un championnat majeur.

Pour Jedrzejczyk (16-4 MMA, 10-4 UFC), c’était un préjudice physique. Son visage était presque méconnaissable après avoir traversé une bataille de cinq rounds avec Zhang Weili (21-1 MMA, 5-0 UFC), et bien que certains pensaient qu’elle méritait de lever la main, elle a finalement subi la défaite de la décision partagée et est venue à court de récupérer la ceinture de paille.

Alors, que leur arrive-t-il d’ici? Un affrontement entre Romero et Darren Till (18-2-1 MMA, 6-2-1 UFC) a une belle histoire et pourrait facilement servir d’événement principal. La même chose peut être dite pour un duo entre Jedrzejczyk et la rivale invaincue Tatiana Suarez (8-0 MMA, 5-0 UFC).

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir pourquoi cela devrait être les combats à faire pour Romero et Jedrzejczyk qui sortent de leurs pertes de combat pour le titre à l’UFC 248.

