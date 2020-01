Qui se battra pour le titre léger de Cage Warriors vacant?

Après l’annonce de la remise des diplômes de Jai Herbert de champion des poids légers de Cage Warriors au nouveau venu de l’UFC, la course est lancée pour remporter le titre de 155 livres de Cage Warriors nouvellement vacant.

La division des poids légers de la promotion britannique s’est révélée être une sorte d’école de finition pour les meilleurs 155 livres d’Europe, avec les anciens champions des poids légers Herbert, Chris Fishgold, Stevie Ray et, bien sûr, Conor McGregor tous les trois à l’UFC après avoir remporté l’or Cage Warriors .

Maintenant, la sangle convoitée est à nouveau à gagner, et une foule de talentueux de 155 livres devraient se positionner pour tenter de gagner une place dans la bataille pour le titre vacant plus tard cette année.

Le favori des fans de Liverpool, Paddy Pimblett, mènera la charge lorsqu’il retournera à l’action contre le concurrent belge Donovan Desmae le 20 mars au Cage Warriors 113 à Londres, mais il doit faire face à la concurrence d’un groupe de camarades légers qui visent tous le titre.

Le Gallois invaincu Mason Jones (8-0) s’est mieux présenté à chaque performance dans Cage Warriors et a remporté en 2019 des victoires notables contre Desmae et le Finlandais Aleksi Mantykivi. Il affrontera l’ancien légendaire UFC italien et son compatriote Danilo Belluardo (12-5) à Londres tout en cherchant à revendiquer une indéniable revendication pour un tir au titre.

Alors que Pimblett et Jones semblent prêts à concourir dans des combats séparés dans le but de gagner leur crack à l’or, quatre autres concurrents s’affronteront dans une paire de combats à Birmingham avec le même objectif en tête.

Dean Trueman (10-6), ancien champion poids plume et pleaser tout public, a décidé de passer au poids léger et affrontera l’ancien challenger norvégien du titre des légères Alexander Jacobsen (9-5), tandis que les responsables de Cage Warriors ont confirmé mardi qu’un autre ancien titre Le challenger à 155 ans, l’Anglais Jack Grant, affrontera le Français invaincu Mehdi Ben Lakhdar. Les deux affrontements auront lieu au Cage Warriors 114 le 18 avril.

Grant (15-5) a longtemps été considéré comme un champion potentiel en devenir, mais il a échoué face à Herbert lorsque la paire s’est rencontrée à «Cage Warriors 106: Night of Champions» en juillet 2019. Il aura la chance de re -établir ses références en championnat contre Ben Lakhdar (4-0-1), qui a annoncé son arrivée dans Cage Warriors avec des KO consécutifs au premier tour en 2018, puis s’est battu pour un match nul avec Joe McColgan d’Irlande du Nord dans Cage Warriors ‘ «Combat de l’année» pour 2019.

Les huit hommes ont une chance légitime de remporter le titre, mais seuls deux d’entre eux peuvent se battre pour la ceinture vacante. Fin avril, nous devrions savoir qui a gagné son tir.

Prochains combats légers:

Cage Warriors 113 (Londres, 20 mars)

Paddy Pimblett contre Donovan Desmae

Mason Jones contre Danilo Belluardo

Cage Warriors 114 (Birmingham, 18 avril)

Jack Grant contre Mehdi Ben Lakhdar

Alexander Jacobsen contre Dean Trueman

