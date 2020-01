Rachael Ostovich absent, Shana Dobson rencontre maintenant Cachoeira à l’UFC Auckland

Rachael Ostovich est hors jeu pour le retour de l’UFC en Nouvelle-Zélande le mois prochain, et une Brésilienne prendra sa place contre Shana Dobson.

Ostovich (4-5 MMA, 1-2 UFC) est hors de son combat de poids mouche féminin à l’UFC sur ESPN + 26 contre Dobson (3-3 MMA, 1-2 UFC), a déclaré vendredi à MMA Junkie une personne connaissant le match. . La relève d’Ostovich est Priscila Cachoeira (8-3 MMA, 0-3). La personne a parlé sous couvert d’anonymat, car l’UFC n’a pas encore annoncé le retrait d’Ostovich ou de Cachoeira comme nouvel adversaire. Les circonstances du retrait d’Ostovitch ne sont pas connues.

L’UFC sur ESPN + 26 aura lieu le 22 février (dimanche 23 février localement) à Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande. La carte est diffusée sur ESPN +.

Cachoeira peut être dans une situation incontournable. Après avoir commencé sa carrière professionnelle 8-0, elle a signé avec l’UFC en 2018 et a été soumise par l’actuelle championne Valentina Shevchenko au deuxième tour après avoir été dépassée par elle lors d’un énorme clip de 230-3. Elle est revenue 11 mois plus tard, mais en 2019, elle a perdu ses décisions consécutives contre Molly McCann et Luana Carolina, lui donnant un dérapage de trois combats.

Dobson a abandonné les décisions unanimes consécutives à Lauren Mueller et Sabina Mazo. Le premier était son combat solitaire en 2018. Ce dernier était son seul combat en 2019 et son retour après une mise à pied de 16 mois en partie en raison d’une blessure. Dobson était un acteur de la saison 26 de “The Ultimate Fighter” et a remporté ses débuts officiels à l’UFC après le spectacle avec un TKO d’Ariel Beck.

Ostovich, d’Hawaï, devait retourner au travail pour la première fois depuis une perte de soumission en janvier 2019 à Paige VanZant. Ce revers lui a valu des pertes consécutives pour la première fois de sa carrière. En juillet 2018, elle a été soumise par Montana De La Rosa après avoir soumis Karine Gevorgyan à ses débuts promotionnels en décembre 2017 après «TUF 26.»

Avec le changement, la gamme UFC Auckland comprend désormais:

CARTE PRINCIPALE (ESPN +, 19 h HE)

Paul Felder contre Dan Hooker

Jake Matthews contre Emil Meek

Jimmy Crute contre Michal Oleksiejczuk

Karolina Kowalkiewicz contre Yan Xiaonan

Marcos Rogerio de Lima contre Ben Sosoli

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 16 h HE)

Magomed Mustafaev contre Brad Riddell

Kevin Aguilar contre Zubaira Tukhugov

Jamie Mullarkey contre Jalin Turner

Song Kenan contre Callan Potter

Priscila Cachoeira contre Rachael Ostovich

Kai Kara-France contre Tyson Nam

Hannah Goldy contre Loma Lookboonmee

Maki Pitolo contre Takashi Sato

