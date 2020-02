Rafael Carvalho vise le retour du Bellator 243, veut Karl Albrektsson

Rafael Carvalho prévoit de rentrer dans la cage circulaire de la carte Bellator 243 à San Jose, en Californie, le 9 mai, et a un adversaire en tête pour son prochain combat.

Ancien champion des poids moyens de Bellator, Carvalho est passé à 205 livres en 2019 et n’a pas l’intention de redescendre. Pour le Bellator 243, le Brésilien de 33 ans veut échanger avec le «roi» Karl Albrektsson.

Albrektsson (9-3) s’est fait un nom sous la bannière RIZIN depuis les premiers jours de la promotion japonaise en 2016 et a rejoint Bellator en 2019. Le talent suédois a fait ses débuts en sol américain en octobre dernier, s’inclinant face à l’ancien champion Phil Davis.

“Je voudrais combattre Karl Albrektsson dans mon deuxième combat de poids lourds légers”, a déclaré Carvalho à MMA Fighting. «Je crois que c’est un bon style de match qui me ramènerait aux victoires. Knockout ou décision, peu importe comment, je veux juste gagner. »

Carvalho a régné en tant que champion poids moyen des Bellator pendant près de trois ans avec trois défenses de titre avant de le perdre face à Gegard Mousasi.

Le Brésilien a ensuite perdu du poids d’une demi-livre pour une bagarre avec le nouveau venu promotionnel Lyoto Machida et a perdu une décision serrée, mais a rebondi avec une victoire sur Chidi Njokuani dans un concours de poids de 190 livres. Lors de sa dernière apparition, Carvalho a perdu contre le concurrent léger et lourd Vadim Nemkov lors de ses débuts divisionnaires.

“J’ai choisi de rester à 205 livres parce que c’est mieux pour mon corps et je fais mieux”, a déclaré Carvalho. «J’ai atteint ma limite à 185. J’en suis arrivé à cette conclusion dans mon combat contre Lyoto. J’étais à une demi-livre, et je ne m’attends pas à avoir de problèmes pour prendre du poids et bien performer à l’avenir. Le poids lourd léger est parfait pour moi. »

Le Bellator 243 devrait se dérouler au SAP Center de San Jose et mettra en vedette Ryan Bader contre Nemkov dans l’événement principal, marquant la première fois que “Dark” Bader défend le titre des poids lourds légers depuis qu’il est passé aux poids lourds pour gagner un tournoi et ajouter un autre championnat à son curriculum vitae.