Rafael dos Anjos a ignoré les classements lors du choix du combat

En regardant le classement officiel de l’UFC, la rencontre de samedi entre Rafael dos Anjos et Michael Chiesa à l’UFC sur ESPN + 24 n’a pas beaucoup de sens.

Dos Anjos (30-12 MMA, 18-10 UFC) détient la place de n ° 5, tandis que Chiesa (16-4 MMA, 9-4 UFC) ne figure pas parmi les 15 premiers.

Alors, pourquoi ce combat a-t-il lieu? L’ancien champion des poids légers de l’UFC prétend que c’est parce qu’il embrasse la mentalité old-school du sport, où des facteurs tels que les classements jouaient beaucoup moins de rôle dans le matchmaking.

“Je ne suis plus trop attaché au classement”, a déclaré Dos Anjos à MMA Junkie à l’UFC sur ESPN + 24 séances d’entraînement ouvertes mercredi. “À l’époque, tout le monde a combattu tout le monde, donc nous n’en avons pas. Michael est un gars qui vient de remporter deux bonnes victoires contre Carlos Condit et Diego Sanchez. Il participe généralement à des compétitions de légèreté aussi, alors il monte une division. Je suis heureux de lui souhaiter la bienvenue dans la division. “

Dos Anjos connaît une séquence de trois défaites lors de ses quatre derniers combats. Le thème commun de toutes ces défaites était l’incapacité de surmonter la taille et le combat des adversaires Leon Edwards, Kamaru Usman et Colby Covington.

Chiesa est également un combattant de premier plan, donc dos Anjos ne voit pas beaucoup de mystère dans ce qui se présente à lui. Cette fois, cependant, il a l’intention de l’arrêter.

“Ce n’est pas surprenant qu’il va essayer de m’attacher et de travailler son verrouillage corporel comme il le fait toujours dans ses combats”, a déclaré dos Anjos. “Bien sûr, c’est un combat. Il commence à se tenir debout, donc je dois m’assurer que je ne suis pas pris avec des coups, ouvert par les yeux et tout voir et apporter mon A-game. Je pense que ce qu’il apporte, c’est du bon jiu-jitsu. Il a de bonnes soumissions et je dois juste travailler dur sur ma défense, et mes attaques aussi, au cas où le combat irait au sol, je pense que je serai assez couvert. “

L’UFC sur ESPN + 24, qui se déroule au PNC Arena et diffuse sur ESPN +, lancera une séquence de cinq événements principaux consécutifs pour dos Anjos. Il n’a pas été programmé pour un tournoi à trois depuis septembre 2017, quand il a marqué un premier tour de Neil Magny à l’UFC 215.

Une performance similaire serait importante pour dos Anjos, qui a déclaré qu’il souhaitait faire de 2020 une année mémorable.

“2020 va être une grande année pour moi”, a déclaré dos Anjos. “Je suis sur et certain. Je veux rester actif. C’est bien de se battre en janvier. Commencez l’année avec une belle victoire ce samedi, et je cherche à être actif cette année. Plus actif. Faites au moins trois combats. “

