Rafael dos Anjos et Gilbert Burns postulent pour combattre Tyron Woodley à l’UFC sur ESPN + 29

Si quelque chose est clair, c’est que Tyron Woodley vous ne manquerez pas d’adversaires.

Avec Leon Edwards hors de la star de l’UFC sur ESPN + 29L’UFC est dans la position difficile d’avoir à trouver un nouveau lieu pour l’événement et un nouvel adversaire pour l’ancien champion.

Colby Covington a déjà exprimé son intérêt à affronter Woodley, mais il est rejoint par deux autres combattants qui, compte tenu des circonstances, semblent être des options logiques.

Gilbert Burns, qui a remporté hier soir la victoire la plus importante de sa carrière en éliminant Demian Maia au premier tour au cours de la UFC Fight Night Brasilia, est prêt à se battre deux fois par semaine pour mettre la main sur le numéro un du classement.

Wow aucun UFC London fou! @danawhite si vous avez besoin de moi, je suis plus que prêt! Je combat Leon Edwards ou Woodley demain si tu en as besoin! Mes examens médicaux sont déjà terminés! Et je ne plaisante pas! Donnez-moi ce combat! 🙏🏾 @ AliAbdelaziz00 @seanshelby

– GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 15 mars 2020

L’autre combattant pour se rendre disponible est Rafael dos Anjos. L’ancien champion des poids légers a confirmé à la promotion qu’il pouvait atteindre la limite de 171 livres d’ici samedi.

Rafael dos Anjos a déclaré à l’UFC qu’il était prêt et disposé à combattre Tyron Woodley avec un préavis de 6 jours, selon les sources. Il a dit qu’il pouvait aussi en faire 171.

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 15 mars 2020

Avec Covington, Burns et dos Anjos proposant de remplacer Edwards, qui aimerait voir plus face à Woodley ce week-end?