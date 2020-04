Rafael dos Anjos sur l’impact du sauna infrarouge sur sa dernière coupe de poids

Rafael dos Anjos a décidé d’utiliser une méthode de réduction de poids différente lors de son dernier combat, et il pense que cela a pu nuire à ses performances.

Dos Anjos (30-13 MMA, 18-11 UFC) a affronté Michael Chiesa à l’UFC sur ESPN + 24 en janvier et a perdu le combat par décision unanime. Chiesa a pu utiliser son grappling pour contrôler le rythme et le positionnement du combat, devançant dos Anjos, qui a commencé à ralentir dans les derniers tours.

L’ancien champion des poids légers de l’UFC est habitué à parcourir la distance sans problème, après avoir participé à cinq reprises à de nombreuses reprises. Mais la dernière fois, dos Anjos dit qu’il a expérimenté un type spécifique de sauna qui, selon lui, a gâché sa température corporelle et ses niveaux d’énergie pendant le combat.

“Mon dernier combat, Chiesa a fait un excellent travail”, a déclaré dos Anjos au MMA Junkie. “C’est un gars dur, un gars sympa, mais je me suis tellement battu. J’ai fait quelque chose de mal dans ma coupe de poids. J’ai décidé de couper le reste de mon poids, comme le reste des huit livres que j’avais, j’ai décidé de faire un autre type de sauna. Je fais habituellement de l’exercice, mais j’ai décidé de faire du sauna infrarouge parce que j’ai trouvé une petite salle de gym à côté de l’hôtel à Raleigh, et ils avaient un sauna infrarouge, et je me sentais un peu bizarre. Il m’a fallu environ 10 minutes pour briser la sueur, et une fois que j’ai brisé la sueur, cela m’a pris environ 30 minutes. J’ai fait 30 minutes, et quand je suis rentré à la maison, c’était jeudi soir, je me suis senti surchauffé.

«Au cours de la nuit, j’ai ressenti tellement de maux de tête et je n’ai pas pu dormir. J’étais tellement surchauffé, et j’ai dû faire un bain de glace juste après les pesées, et mon corps était surchauffé et j’ai découvert plus tard que ces saunas infrarouges, ils vous chauffent à l’envers. Ils vont en plein milieu de vos cellules; ils chauffent de l’intérieur vers l’extérieur. Je fais cinq tours sans problème, mais pour ce combat, après le premier tour, j’avais à peu près fini. Je n’avais pas d’énergie. C’était assez bizarre, et je pense que c’est le sauna infrarouge qui m’a dérangé. »

Dos Anjos a connu une période difficile ces derniers temps, ayant perdu quatre de ses cinq derniers matchs, mais reste compétitif dans toutes ses sorties. Bien qu’il ne se soit pas senti comme lui lors de sa dernière défaite, dos Anjos porte son chapeau à Chiesa.

“Mais crédit à Cheisa, je ne veux pas essayer de trouver des excuses”, a déclaré dos Anjos. «Je n’aime pas faire d’excuses mais tout le monde a vu que j’avais fini après le premier tour. J’étais tellement fatiguée que je n’avais pas l’énergie. “

