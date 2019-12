Rafael dos Anjos veut un match revanche avec Colby Covington si "Chaos" ne prend pas sa retraite

Rafael dos Anjos espère que lui et Colby Covington pourront bientôt revenir en arrière.

À l'UFC 225, les deux étaient l'événement principal et se battaient pour le titre intérimaire des poids mi-moyens. C'était un combat aller-retour, mais Covington a finalement annulé une décision.

Pour dos Anjos, étant donné qu'il a combattu à la fois Kamaru Usman et «Chaos», il a pensé: «Le cauchemar nigérian le ferait à l'UFC 245, ce qui est arrivé.

«Je pensais qu'Usman allait gagner. Mais je pensais aussi qu'ils allaient essayer de se renverser. Ils se respectaient beaucoup dans les chutes. Ce fut un bon, très bon combat », a déclaré Rafael dos Anjos à AG Fight. "J'avais Usman comme favori, je pensais qu'il gagnerait."

Maintenant que Colby Covington a perdu, Rafael dos Anjos pense qu'un match revanche entre les deux a du sens. C'est si Chaos ne se retire pas du sport après avoir subi une fracture de la mâchoire comme Jorge Masvidal le soupçonne.

Le Brésilien a également subi une fracture de la mâchoire, il sait donc ce que Covington vit et dit qu'il ne souhaiterait pas cela contre son pire ennemi.

"Absolument [un match revanche contre Colby est important pour 2020 [. J'ai aussi eu cette blessure, je ne connais pas la gravité, mais vous devez avoir beaucoup de tête pour revenir. J'espère qu'il se bat vraiment, n'est-ce pas?"] t prendre sa retraite, parce que c'est une blessure que j'ai vu des retraités là-bas ", at-il expliqué." C'est quelque chose que je ne veux même pas pour mon pire ennemi. Mais voyons.

«Il faut six mois pour reprendre l'entraînement, je me souviens comment je suis arrivé. Six mois, c'est juste pour se recycler. Il m'a fallu environ dix mois pour me battre à nouveau, un an presque pour me battre à nouveau. Mais c'est certainement un combat qui m'intéresse. C'est [dans la lutte contre Clay Guida que je me suis blessé]. C'était terrible, pire, je ne souhaite pas mon pire ennemi », a conclu le Brésilien.

Rafael dos Anjos est le premier contre le poids mi-moyen, Michael Chiesa de l'UFC Raleigh. Après cela, il espère pouvoir retrouver Colby Covington une fois qu'il sera de nouveau en bonne santé.

Seriez-vous intéressé à voir Rafael dos Anjos-Colby Covington 2? Et, qui pensez-vous gagnerait? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/12/2019.