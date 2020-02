Rafael Lovato, champion des poids moyens du Bellator, abandonne sa ceinture en raison de problèmes de santé

Crédit d’image: Bellator

Rafael Lovato Jr. a renoncé au titre de poids moyen de Bellator après avoir révélé qu’il souffrait d’un cavernome, un problème lié aux vaisseaux sanguins du cerveau.

Lovato s’est ouvert sur ces problèmes de santé lors d’un récent épisode de l’expérience Joe Rogan, expliquant que le problème a suspendu sa carrière.

Bellator a annoncé que Lovato s’était séparé de son titre dans un communiqué de presse de lundi.

«Mon voyage avec mon équipe et ma famille pour devenir le champion du monde des poids moyens de Bellator a été incroyable et quelque chose que je chérirai pour toujours», a déclaré Lovato. «Je rêvais d’avoir un long règne en tant que champion, mais parfois la vie a un autre plan. Bellator a été d’un grand soutien pendant ce processus difficile, une situation qui ne s’est jamais vraiment produite auparavant dans notre sport. Je sais que la division doit avancer pendant que je suis sur la touche et je souhaite à tous de grands combats sur le chemin de cette ceinture.

“Je travaillerai pour revenir si cela est possible – et sinon, la vie continuera d’être incroyable pour moi et j’ai hâte de travailler avec Bellator d’une autre manière”, a ajouté Lovato.

Le président du Bellator, Scott Coker, a également pesé sur la situation de Lovato.

“Ce fut une période incroyablement difficile pour Lovato Jr., son équipe et sa famille à la maison”, a déclaré Coker. «Il est un vrai guerrier du sport et je ne peux pas en dire assez sur lui pour prendre une décision aussi difficile. Sa santé est notre priorité et nous continuerons de travailler avec lui pour aborder les prochaines étapes de sa carrière. »

Le communiqué de Bellator a également promis des nouvelles sur le titre vacant des poids moyens “dans les prochains jours”.

Rafael Lovato Jr.a remporté le titre de poids moyen des Bellator en 2019, lorsqu’il a battu Gegard Mousasi par décision.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/10/2020.