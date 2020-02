Rafael Lovato Jr. abandonne le titre de poids moyen de Bellator en raison de son état de santé actuel

Rafael Lovato Jr. n’est plus le champion des poids moyens de Bellator.

La promotion appartenant à Viacom a annoncé lundi que Lovato, 36 ans, a décidé de renoncer à son titre en raison d’une condition médicale en cours. Lovato a précédemment révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cavernome, une condition trouvée dans le cerveau ou la moelle épinière où «un amas anormal de vaisseaux avec de petites bulles (ou cavernes) [are] rempli de sang. “

Lovato a révélé son diagnostic lors d’une apparition sur le “podcast Joe Rogan” et maintenant il a renoncé à son titre de poids moyen alors qu’il continue de chercher un traitement.

“Mon voyage avec mon équipe et ma famille pour devenir le champion du monde des poids moyens de Bellator a été incroyable et quelque chose que je chérirai pour toujours”, a déclaré Lovato dans un communiqué publié lundi. «Je rêvais d’avoir un long règne en tant que champion, mais parfois la vie a un autre plan.

«Bellator a été d’un grand soutien durant ce processus difficile, une situation qui ne s’est jamais vraiment produite auparavant dans notre sport. Je sais que la division doit avancer pendant que je suis sur la touche et je souhaite à tous de grands combats sur le chemin de cette ceinture. Je travaillerai pour revenir si c’est possible – et sinon, la vie continuera à être incroyable pour moi et j’ai hâte de travailler avec Bellator d’une autre manière. »

Lovato est devenu champion des poids moyens avec une décision majoritaire âprement disputée sur Gegard Mousasi en juin dernier. Cette victoire l’a propulsé à 10-0 dans sa carrière alors que l’ancien champion de grappling a conclu son premier titre majeur en arts martiaux mixtes.

Maintenant, la carrière de Lovato a été suspendue indéfiniment pendant qu’il traite de cette condition cérébrale.

“Cela a été une période incroyablement difficile pour Lovato Jr., son équipe et sa famille à la maison”, a déclaré le président de Bellator, Scott Coker. «Il est un vrai guerrier du sport et je ne peux pas en dire assez sur lui pour prendre une décision aussi difficile. Sa santé est notre priorité et nous continuerons de travailler avec lui pour aborder les prochaines étapes de sa carrière. »

Bellator n’a pas encore pris de décision concernant l’avenir du titre des poids moyens, mais la promotion a confirmé que les plans pour la ceinture vacante seront décidés “dans les prochains jours”.