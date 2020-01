Rafael Lovato Jr., champion du Bellator, dit que sa carrière est interrompue par une maladie cérébrale

Le champion des poids moyens de Bellator, Rafael Lovato Jr., se bat pour sa carrière de combattant sous la forme d’une maladie cérébrale qui pourrait l’amener à abandonner son titre et à prendre sa retraite.

Les 14 derniers mois ont été difficiles pour Lovato Jr. (10-0 MMA, 6-0 BMMA), mais les difficultés ont conduit à des révélations majeures sur sa santé. On lui a diagnostiqué un cavernome, une affection impliquant des «vaisseaux sanguins anormalement formés», généralement dans le cerveau ou la moelle épinière, selon la clinique Mayo.

Pour l’intégralité de la carrière de Lovato au MMA, il a déclaré avoir combattu dans des endroits où l’organisme de sanction n’avait pas besoin d’analyses cérébrales. Il a été demandé par l’organisme de réglementation européen Safe MMA de prendre une longueur d’avance sur Gegard Mousasi pour la ceinture de 185 livres au Bellator 223 en juin dernier, et c’est à ce moment-là que les problèmes sont survenus.

“Je pouvais sentir que quelque chose se passait”, a déclaré Lovato sur le podcast “JRE MMA Show” avec le commentateur de l’UFC Joe Rogan. «Le radiologue, sans aucune franchise ni une manière facile ou douce de le dire, était comme, ‘Mec, as-tu déjà vu ton cerveau? Il y a des trucs ici que vous devez voir. “Il m’attire dans la pièce et me montre à l’écran, montrant ce qui ressemblait à de petites boules. Il semblait que quelque chose n’allait pas – pas un scan normal. Mais je ne sais pas – comme des nuances de décoloration. On pouvait voir que ce n’était pas normal. Il ne savait même pas ce que c’était à l’époque.

«Je reviens en arrière et il me dit qu’il a fait des recherches et il pense que j’ai une maladie appelée cavernome. Il me frappe avec ça. Je n’avais aucune idée de ce qu’était le cavernome. Il a dit: «Écoutez, je ne signe pas ce document. Vous devez aller voir un spécialiste et vous faire examiner. Mais pour autant que je sache, vous ne devriez pas vous battre. Vous ne devriez pas vous battre. »»

Au milieu de tout cela, Lovato a été réservé pour se rendre au Brésil pour une partie de son camp d’entraînement Bellator 223. Il a poursuivi le voyage, sans avoir encore l’autorisation de participer à la compétition et s’inquiétant de la gravité de son état. Il a dit qu’il était «une épave émotionnelle».

Pour aggraver les choses, Lovato a subi une grave blessure aux ischio-jambiers qui, selon lui, l’empêcherait de se rendre au combat, de toute façon.

Lovato a déclaré avoir rencontré un certain nombre de médecins au Brésil. “Ce fut la semaine la plus difficile de tous les temps avant que plusieurs médecins disent tous non”, mais Lovato a essayé de rester optimiste. En apprenant davantage sur le cavernome, il a découvert qu’il s’agissait d’une maladie héréditaire qui ne mettait pas immédiatement la vie en danger et ne nécessitait aucun type d’opération d’urgence.

Après avoir obtenu une variété d’opinions, Lovato a déclaré avoir rencontré l’un des neurologues les plus réputés du Brésil et avoir reçu l’approbation médicale qu’il recherchait.

“Il a dit:” Il n’y a pas d’études qui disent que se faire frapper la tête va aggraver votre cavernome ou vous faire saigner et quelque chose va se produire “”, a déclaré Lovato. «Il a dit: ‘Vous pourriez saigner, vous pourriez suinter du sang à tout moment, petit à petit. Cela pourrait devenir un problème à un moment donné. Mais il n’y a pas de traitement. Nous n’allons pas faire de chirurgie. Il ne se passera rien tant que vous n’avez pas de symptômes, tant que vous n’aurez pas montré de signes. Parce que je ne trouve aucune étude qui dit que se faire frapper la tête va aggraver les choses, et parce que vous êtes une personne normale, saine et fonctionnelle à ce stade, je pense que c’est bien pour vous de vous battre. Vous devez continuer à faire ce que vous faites jusqu’à ce que cela devienne un problème. Et si cela devient un problème, nous allons y aller et le retirer. »

Avec la documentation nécessaire, Lovato a demandé à Safe MMA une licence pour combattre au Bellator 223. Il était toujours aux prises avec la blessure aux ischio-jambiers, mais il a travaillé autour de la date du combat à l’approche. Quelques jours plus tard, Safe MMA l’a contacté et lui a dit qu’il avait mis en place un panel pour discuter des scintigraphies cérébrales et si Lovato serait autorisé à concourir. Deux semaines avant la date du combat, il a été approuvé.

Après des semaines de stress mental et physique tortueux, Lovato est arrivé au Bellator 223 et a assez bien performé pour détrôner Mousasi et réclamer le titre de poids moyen de Bellator. Depuis lors, cependant, il a rarement été entendu.

Dans les semaines qui ont suivi le combat, Lovato a déclaré avoir reçu un appel de Safe MMA l’informant que davantage de recherches avaient été effectuées sur ses scans et la conclusion était qu’une erreur avait été commise lui permettant de se battre. Il a été informé qu’il ne serait plus autorisé à participer à des compétitions dans la région et un médecin irlandais lui a conseillé d’arrêter définitivement de se battre.

“Il est très catégorique sur le fait que je ne devrais pas continuer à me battre”, a déclaré Lovato. «Il dit que c’est une erreur que j’ai pu combattre à Londres et aller de l’avant, je ne serai plus approuvé en Europe. À ce stade, l’Europe est un non. »

Des mois ont passé et Lovato est toujours à la recherche de réponses et d’espoir. Il a dit que Bellator est au courant de ce qui se passe et l’a aidé à voir plus de spécialistes. Il a dit avoir reçu divers commentaires, mais il semble y avoir une divergence d’opinion médicale sur ce qu’il peut et ne peut pas faire.

Lovato a déclaré qu’il avait signé un accord de combat pour le match retour Mousasi au Bellator 238 le week-end dernier à Inglewood, en Californie, mais finalement la California State Athletic Commission a retiré la décision.

Le plan pour l’équipe de Lovato est de rassembler plus d’expertise médicale et de présenter un cas expliquant pourquoi il devrait pouvoir se battre lors d’une prochaine audience de la commission. Les perspectives semblent quelque peu sombres pour le moment, mais Lovato a déclaré qu’il ne prendrait sa retraite définitivement que s’il savait avec certitude qu’il avait exploré toutes les voies.

“Je ne prends pas officiellement ma retraite. Je suis indéfiniment sur la touche en ce moment », a déclaré Lovato. «Je vois activement plus de médecins et je travaille à en savoir plus à ce sujet. Évidemment, je veux continuer à me battre. J’ai toujours l’espoir que si je peux continuer à voir plus de médecins et à acquérir plus de connaissances.

«C’est une chose tellement rare et unique. Personne n’en sait trop. Je reçois des gens qui disent: “Non. Pas du tout. “Ensuite, j’ai ces autres spécialistes et les personnes qui l’ont traité qui disent:” Ouais, ça va. “C’est indéfini.”

Lovato a déclaré que Bellator était patient avec sa situation, mais il a récemment rencontré des responsables de l’entreprise et leur a dit qu’il allait rendre publiques ses nouvelles. Il a donné son feu vert à la promotion pour réserver un combat pour le titre vacant s’il voulait qu’il abandonne, et Lovato a suggéré un affrontement entre Mousasi et John Salter pour le printemps.

Après des mois de lutte, Lovato a déclaré qu’il était enfin prêt à accepter qu’un retour aux combats ne puisse jamais lui arriver. Il a dit qu’il avait un match de jiu-jitsu prévu pour le 21 février et qu’il avait l’intention de rester actif dans le monde du grappling en attendant une réponse définitive sur son sort.

“Si c’est vraiment dangereux et que je ne vais jamais être approuvé, je suis finalement arrivé à un endroit où je peux l’accepter et je vais continuer ma vie”, a déclaré Lovato. «S’ils doivent organiser un combat pour déterminer un nouveau champion, (ça va). Je vais faire tout ce que je peux pour, espérons-le, être autorisé à revenir. Mais c’est en quelque sorte une durée indéterminée. “

