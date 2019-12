Rampage en conflit à propos de la lutte de Fedor: «La dernière chose dont il a besoin est de se faire assommer»

Quinton Jackson est un ami de longue date et fan de Fedor Emelianenko, ayant participé aux côtés du «dernier empereur» pour le championnat de combat PRIDE il y a plus d'une décennie, ayant même le privilège d'appeler certains des combats les plus mémorables de la Russie.

Comme cette folle victoire venue de derrière.

C'est pourquoi Jackson s'oppose à affronter Emelianenko sous la bannière Bellator MMA ce week-end lorsque "Rampage" fait son retour au Japon. De plus, cela n'aide pas que son adversaire soit âgé de 43 ans et vienne d'une défaite au premier tour par KO contre Ryan Bader.

"Cela a été assez difficile pour moi de me préparer mentalement et de me préparer pour ce combat", a déclaré Jackson aux journalistes avant l'action de ce week-end. «Vous savez comment j'aime assommer les gens, mon équipe me dit:« Oh, tu dois l'assommer, tu dois l'assommer », et moi étant un grand fan de Fedor, je pense que c'est le dernier il a besoin de se faire assommer tout de suite et des trucs comme ça, mais rien de tout cela n'a d'importance parce que quand je suis dans cette cage, 'Rampage' n'a pas d'amis. Je n'aime même pas cet enfoiré. Personne n'aime "Rampage", "Rampage" n'aime personne, donc ça n'a pas d'importance. "

Jackson (38-13), qui a eu 41 ans en juin, n'a plus participé depuis sa victoire par KO technique contre Wanderlei Silva au Bellator 206 en septembre 2016. Avant cela, "Rampage" a abandonné les décisions consécutives à long terme les lutteurs Chael Sonnen et Muhammed Lawal.

Jackson et Emelianenko ont tous les deux près de 100 combats et 40 ans combinés en arts martiaux mixtes (MMA), mais l'une des principales critiques à l'origine de leur affaire de poids lourds est leur âge et, bien sûr, les dommages subis précédemment, c'est pourquoi Emelianenko est sur sa «tournée de retraite».

Ou pas.