"Rampage" Jackson pèsera environ 260 pour le combat de Fedor

Quinton Jackson devrait être le plus lourd de sa carrière quand il montera sur la balance pour peser avant la tête d'affiche du Bellator 237 contre Fedor Emelianenko.

Ce n'est apparemment pas une mauvaise chose, cependant. Alors que «Rampage» est devenu de plus en plus élevé depuis son passage au poids lourd il y a trois ans, c'est apparemment le plus puissant et le plus fonctionnel qu'il n'ait jamais combattu depuis septembre 2018, qui est la plus longue mise à pied de son histoire, 20 ans et plus carrière de deux ans.

De toutes les indications, Jackson (38-13 MMA, 5-2 BMMA) a vraiment fait le travail. Il a rejoint Sam Calavitta, l'entraîneur de force et de conditionnement du Treigning Lab en Californie du Sud. Calavitta a déclaré que Jackson avait passé 12 semaines difficiles, et bien qu'il soit connu pour ne pas vouloir s'entraîner dur, apparemment aucun raccourci n'a été pris en raison de la confrontation avec Emelianenko (38-6 MMA, 2-2 BMMA).

"Je dois lui pencher mon chapeau parce qu'il est entré dans le gant avec les gars les plus coriaces et les plus effrontés avec lesquels il pouvait intervenir dans le garage où il n'y a que de la sueur et une introspection", a déclaré Calavitta au MMA Junkie. «Au début, il s'est probablement demandé pourquoi il était là. Mais je pense qu'il savait au fond que nous étions très sincères pour l'aider. Il est venu vers nous et a dit: «Je voudrais revenir à mon ancien moi.» Il veut terminer sa carrière sur la note qu'il a commencée et il avait l'impression que nous étions les gens qui pouvaient le faire.

«Il m'a donné sa parole, il ferait tout ce qu'il a dit et je lui ai donné ma parole, nous prendrions son corps aussi loin que possible. Depuis lors, son amélioration est probablement la plus grande transformation physique que j'aie jamais vue en 12 semaines. Absolument incroyable ce qu'il a pu faire. Il est resté avec. "

Calavitta affirme que, pendant son temps avec Jackson, l'ancien champion de l'UFC a eu un «changement de composition corporelle» massif. Il a perdu beaucoup de graisse, mais l'a remplacé par 24 livres de muscle corporel en 12 semaines.

Lorsque Jackson intervient vendredi, Calavitta a déclaré que le combattant devrait être le plus lourd de sa carrière. Cela va sans aucun doute générer des discussions au sein de la communauté MMA, mais compte tenu de la composition de ce poids, Calavitta a déclaré qu'il était à l'aise que c'est exactement là où Jackson devrait être.

"Mon idée pour quelqu'un dans une catégorie de poids est de les amener aussi grands et forts que possible", a déclaré Calavitta. «Nous allons le ramener à environ 260 personnes. C'est un grand homme. Il a parcouru un si long chemin. Je ne veux pas peser pour être un problème. Vous ne pouvez pas accélérer le poids et si vous essayez de le faire, tout ce que vous vous retrouvez est un tas de muscles flasques. Nous l'avons progressivement abaissé puis élevé dans les muscles. Il s'agit simplement d'enseigner le corps. Il a fait un travail incroyable. Il va sortir gros, fort et très bon. "

Calavitta a déclaré qu'il était en contact avec Jackson via le manager Tiki Ghosn, qui travaille également avec d'autres clients Calavitta tels que T.J. Dillashaw et Juan Archuleta. Calavitta a déclaré que Jackson lui avait confié toutes les responsabilités, de l'élaboration d'une routine d'entraînement au contrôle de l'alimentation quotidienne.

L'histoire indique que la confrontation avec Emelianenko ne nécessitera pas les trois tours programmés, mais si 15 minutes sont nécessaires, Calavitta a déclaré que Jackson peut pousser sans se soucier de son réservoir d'essence.

"Je n'ai aucun doute qu'il peut faire trois tours et je n'ai aucun doute qu'il a le pouvoir", a déclaré Calavitta. «Il a frappé un gars à l'entraînement l'autre jour avec un double coup. Son mouvement est fantastique. Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment la composition corporelle. Il est à son meilleur. "

Bien que Calavitta ait déclaré que Jackson tirait sur tous les cylindres de la division des poids lourds, un changement de stratégie va se produire à l'avenir. À 41 ans, Jackson n'a certainement qu'un nombre limité de combats dans le sport.

Jackson veut apparemment revenir au poids lourd léger – où il a eu ses meilleures victoires et a remporté l'or à l'UFC – avant tout est dit et fait. Calavitta a déclaré qu'il avait l'intention d'aider le combattant dans ce processus.

À l'heure actuelle, l'accent est mis sur le fait de battre Emelianenko au Bellator 237, mais Calavitta a déclaré qu'il réfléchissait déjà à la façon dont il prendrait plus de 50 livres sur le châssis de Jackson. Il est convaincu que cela peut arriver, car, bien que l'éthique de travail de Jackson ait été un sujet de discussion dans le passé, Calavitta a déclaré que ce n'était pas un problème depuis le début de leur relation.

"Son objectif ultime est que je le ramène là où il avait commencé à 205", a déclaré Calavitta. «Ça va être un processus. Je pense que pour le faire correctement, il faudrait environ un an. Mais nous allons définitivement dans la bonne direction et il est tout à fait à bord. Il a travaillé son cul pour nous et nous a donné tout ce qu'il avait.

"Quoi que les gens aient dit de son éthique de travail dans le passé, je ne l'ai pas vu. J'ai vu un homme qui est conduit et qui a été un champion et qui veut être de retour au sommet et qui est prêt à travailler. »

