Randa Markos s’auto-met en quarantaine après l’UFC Brasilia pour cause de maladie

Image via @randamarkos sur Instagram (photographe non répertorié)

Le combattant de l’UFC, Randa Markos, est devenu auto-isolé en raison d’une maladie après son retour au Canada après l’UFC Brasilia.

La combattante poids paille a figuré dans l’un des combats les plus intrigants des préliminaires le week-end dernier alors qu’elle affrontait Amanda Ribas. Markos a été battu par l’étoile montante, Ribas l’emportant par décision unanime (30-26, 30-25, 30-25).

Maintenant, cependant, Markos pourrait être confrontée à un test encore plus difficile après avoir confirmé qu’elle allait se mettre en quarantaine en raison de ne pas se sentir bien sur le chemin du retour du Brésil.

Je viens de rentrer. Arrêté par le centre de test des coronavirus et ils ne voulaient pas me tester. De longs vols avec beaucoup de monde, je ne me sens pas bien et je ne suis pas un risque? D’accord, je suppose que je serai à la maison pendant deux semaines

– Randa Markos (@randamma) 17 mars 2020

Je veux juste être en sécurité. Les choses étaient bien différentes de mon départ à mon retour des combats. Les nouvelles changent toutes les heures.

– Randa Markos (@randamma) 17 mars 2020

«Je viens de rentrer à la maison», a écrit Markos sur Twitter. “Arrêté par le centre de test des coronavirus et ils ne voulaient pas me tester. De longs vols avec beaucoup de monde, je ne me sens pas bien et je ne suis pas un risque? D’accord, je suppose que je serai à la maison pendant deux semaines. “

“Je veux juste être en sécurité”, a ajouté Markos. «Les choses étaient bien différentes de mon départ à mon retour des combats. Les nouvelles changent toutes les heures. »

Avec sa défaite aux mains d’Amanda Ribas, Randa Markos est revenue dans la colonne des pertes après une victoire par décision partagée sur Ashley Yoder en octobre dernier. Cette victoire a été précédée d’une perte de décision face à l’ancienne challenger pour le titre Claudia Gadelha. Markos est actuellement 10-8-1 en tant que pro, et est passé 6-7-1 à l’UFC. Cela dit, elle reste l’une des principales joueuses de la division des pailles.

Restez à l’écoute pour plus d’informations sur son état.

L’équipe de BJPENN.com souhaite à Randa Markos un prompt rétablissement!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.