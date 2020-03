Randa Markos sur les combats à l’UFC Brasilia lors d’une épidémie de coronavirus

Randa Markos a eu toute une expérience de la semaine de combat.

La majorité des sports et d’autres organisations MMA annulant leurs événements, l’UFC a reçu de sévères critiques pour avoir poursuivi l’UFC sur la carte ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil, samedi dernier lors de la pandémie mondiale de coronavirus.

Les combattants de la carte, dont beaucoup venaient d’autres continents, ont traversé un tourbillon émotionnel avec le danger et l’incertitude entourant l’événement.

Markos, qui a pris l’avion depuis le Canada, a affronté Amanda Ribas lors de l’événement à huis clos qui était limité aux cornermen, aux juges arbitres et à quelques membres du personnel de l’UFC.

Ce n’était certainement pas une semaine typique pour Markos, qui a déclaré que la préparation du combat était turbulente.

“Je n’ai eu aucune crainte jusqu’à ce qu’il y ait des menaces d’annuler l’événement”, a déclaré Markos au MMA Junkie. «J’ai réalisé que les choses devenaient très sérieuses – beaucoup de précautions.

“Nous sommes avancés comme si personne n’était autorisé à assister à l’événement – seulement 100 personnes étaient autorisées à la fois sur le site. Nous avons dû nous réchauffer à l’hôtel jusqu’à l’heure du départ. Ensuite, nous avons été transportés sur les lieux et nous nous sommes préparés une heure avant – juste au moment où le combat avant vous était terminé. Nous avons été précipités pour nous battre, puis ramenés à l’hôtel après la fin du combat. »

Jusqu’à présent, aucun problème de santé lié aux coronavirus résultant de l’événement n’a été signalé. Mais lorsque Markos a fait son voyage de retour chez elle, elle a dit qu’elle ne se sentait pas bien et était surprise que personne ne la teste.

«Je viens de rentrer. Arrêté par le centre de test des coronavirus et ils ne voulaient pas me tester. De longs vols avec beaucoup de monde, je ne me sens pas bien et je ne suis pas un risque? D’accord, je suppose que je serai à la maison pendant deux semaines. “

Markos a donc pris les choses en main en s’isolant. Elle a dit qu’elle n’avait subi aucun autre symptôme.

“Mon état n’a pas empiré”, a déclaré Markos. «Je ne crois pas avoir le virus, mais je me suis isolé comme on me l’a dit. Mais je ne peux même pas obtenir d’antibiotique. J’essaie juste de rester hydraté et de me surveiller. “

L’UFC a finalement été contraint de reporter ses trois prochains événements: UFC sur ESPN + 29 à Londres; UFC sur ESPN 8 à Columbus, Ohio; et UFC sur ESPN + 30 à Portland, Ore.

Après avoir vécu l’expérience de la compétition le week-end dernier, Markos a félicité l’UFC d’avoir finalement cédé.

“Je pense que notre santé est plus importante en ce moment et l’UFC a raison de reporter les événements jusqu’à ce que les choses s’améliorent”, a déclaré Markos.

Bien que les choses ne se soient pas déroulées contre Ribas avec une perte de décision unanime, Markos n’a aucun regret.

«Ribas est un adversaire coriace. Je ne suis pas content de la façon dont je l’ai fait, mais en plus je suis heureux de faire partie de cet événement », a déclaré Markos. “Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que les choses tournent mal, mais c’est ce que c’est et nous devons simplement être intelligents à ce sujet. Être devant une foule vide ressemblait à des jours de «Ultimate Fighter». C’était gênant, mais rien de ce que je n’avais vécu auparavant. “

