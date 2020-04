Randy Costa ne souhaite pas se battre pendant la pandémie de COVID-19: «Ce serait égoïste et irresponsable de ma part»

Si Randy Costa doit attendre six mois de plus pour revenir dans l’Octogone, ça lui va.

Costa devait affronter Martin Day lors de l’événement reporté du 28 mars à Columbus, Ohio. Le natif du Massachusetts, âgé de 25 ans, cherchait à s’appuyer sur sa première victoire à l’UFC, une première manche TKO de l’alun de Boston Contender Series en octobre devant une foule de la ville natale de Boston.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, l’UFC a pris la décision de reporter les événements indéfiniment, en commençant par l’UFC 249 le 18 avril. Selon Dana White, le plan était d’accueillir des événements hebdomadaires pendant deux mois dans un endroit qui n’a pas encore été officiellement confirmé par la promotion – bien que des rapports suggèrent qu’ils auront lieu sur des terres tribales au Tachi Palace Resort Casino en Californie.

Alors que la majorité des combattants qui avaient été réservés pour Londres, Columbus et Portland précédemment reportés, ainsi que les nouveaux événements reportés, la majorité des combattants de la liste cherchent à être placés pour une carte à venir malgré l’épidémie de COVID-19 en cours, Costa choisit de suivre les conseils de professionnels de la santé du monde entier.

“Aucun intérêt du tout”, a déclaré Costa à MMA Fighting en ce qui concerne la lutte contre la pandémie. «Il y a une raison pour laquelle le pays est fermé en ce moment. Le risque ne vaut pas la récompense à mon avis. “

Après le report de l’UFC 249, White prévoit d’essayer d’organiser des événements sur «Fight Island» – une île privée quelque part dans le monde qui devait initialement accueillir uniquement des combattants internationaux.

Il y a beaucoup de facteurs en jeu quand il s’agit de la décision de Costa de ne pas se battre. Non seulement il sent qu’il ne serait pas en mesure de maximiser sa préparation, mais, plus important encore, il ne veut pas être la raison pour laquelle quelqu’un proche de lui est infecté par le virus qui a mis le monde au point mort.

“Je ne peux même pas avoir un vrai camp d’entraînement, alors je me lancerais dans le combat pour handicapés”, a déclaré Costa. «Se battre, ce serait égoïste et irresponsable de ma part. Je détesterais être la raison pour laquelle ma famille a été infectée. »

Le natif de Taunton, dans le Massachusetts, est entré à l’UFC après avoir décroché des victoires lors de ses quatre premiers combats professionnels sous la bannière de Cage Titans. Costa a fait ses débuts dans l’Octogone avec moins d’un mois de préavis et a affronté Brandon Davis à l’UFC 236 en avril 2019. Davis a présenté le produit Lauzon MMA au deuxième tour, mais Costa a ouvert beaucoup d’yeux malgré la défaite. .

Costa comprend et respecte certainement les raisons pour lesquelles ses collègues sauteraient dans l’Octogone alors que le monde est dans un état d’incertitude. Il a la chance d’être en mesure d’attendre les choses, même si cela signifie rester assis pendant près d’un an entre les combats.

«Je n’ai aucun intérêt à participer à la compétition tant que les choses ne sont pas revenues à la normale», a déclaré Costa. «Si cela signifie que je dois attendre jusqu’à l’automne, alors tant pis.

«Si j’étais dans une mauvaise situation financière, ma réponse pourrait être différente. Heureusement, ce n’est pas le cas. “

Lundi, l’Association of Ringside Physicians a publié une déclaration recommandant que tous les événements de sports de combat soient suspendus indéfiniment, “quel que soit le nombre de personnes impliquées”. White a continué à affirmer que la promotion «ira au-delà» pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans ces événements sont en bonne santé et en sécurité.

Dans une récente interview avec ESPN, White a déclaré que faire partie de l’UFC 249 ou des cartes de combat ultérieures serait plus sûr “que d’être à la maison ou d’aller à l’épicerie”.

Bien qu’il soit convaincu que White fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenir cette promesse, Costa n’est pas disposé à saisir cette chance.

“Cela ne vaut pas la peine, à mon avis”, a expliqué Costa. «Si le pays n’était pas littéralement verrouillé, ce serait différent. Mais ce n’est pas le cas. Il n’est pas verrouillé sans raison; c’est évidemment un danger énorme.

“Je ne me battrai pas tant que cette merde ne se sera pas installée et ne sera pas sous contrôle, c’est sûr.”

Bien qu’il ne participe à aucun événement avant que la pandémie ne soit chose du passé, Costa – comme la plupart d’entre nous – participera à toutes les actions de l’UFC sur la famille de réseaux ESPN une fois qu’ils auront redémarré.

“Ne vous y trompez pas, je vais regarder.”