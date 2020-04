Randy Couture réagit aux reports de l’UFC, «Pandemic Island»

Randy Couture estime que la tentative de l’UFC d’aller de l’avant au milieu d’une pandémie mondiale à la limite de l’égoïsme.

La semaine dernière, Dana White a annoncé que l’UFC 249, qui devait initialement avoir lieu samedi, a été reporté indéfiniment en raison de l’épidémie de COVID-19; les événements futurs ont également été interrompus. White avait insisté sur le fait que la promotion irait de l’avant avec son calendrier 2020 en organisant des événements au Tachi Palace Resort Casino de Lemoore, en Californie. Mais ensuite, les dirigeants de Disney et ESPN sont intervenus pour intervenir, selon le président de l’UFC.

Couture, membre du Temple de la renommée de l’UFC, propriétaire d’une salle de sport et commentateur des couleurs PFL, est récemment apparu sur Weighing In avec Josh Thomson et John McCarthy et a donné sa réaction aux dernières nouvelles concernant son ancien promoteur.

“J’ai eu des sentiments si mitigés”, a déclaré Couture. «Vous commencez à équilibrer, combien de battage médiatique? Vous commencez à parler des vrais chiffres, regardez la grippe qui se produit chaque année, ou tant d’autres façons dont les gens meurent. Où cela s’inscrit-il à cette même échelle? Nous faisons une affaire tellement énorme et, littéralement, nous nous occupons de notre économie au niveau mondial.

«En même temps, tout le monde est en lock-out. Pourquoi pensez-vous que c’est OK de sortir et d’essayer de monter un spectacle et de mettre les athlètes en danger, potentiellement, avec tant d’inconnues? Je ne sais pas. J’avais des sentiments mitigés à ce sujet. “

Le champion à plusieurs reprises de l’UFC a eu de nombreux problèmes avec l’organisation au fil des ans et a pris à partie la promotion pour son traitement des combattants. Il n’a jamais été timide à propos de ses opinions.

“Je sentais qu’il y avait un certain égoïsme en poussant cela aussi loin qu’ils l’ont fait”, a déclaré Couture. «Enfin, ESPN a dû intensifier ses efforts et, littéralement, débrancher la prise et dire:« Nous n’allons pas la diffuser »pour la fermer.

“Maintenant, nous entendons encore parler de” Fighter Island “et de toutes ces autres choses folles. «L’île pandémique» est ce que nous devrions appeler.

“Je pense que nous sommes tous dans le même bateau, alors pourquoi quelqu’un devrait-il être exempté? L’UFC n’est pas différent des autres. »

Couture, qui a dit qu’il se sentait beaucoup mieux après avoir subi une crise cardiaque au cours de la dernière année, a suspendu ses obligations de MMA. Mais il faisait partie du Arnold Classic 2020 le mois dernier. L’événement comporte généralement une convention qui voit près de 250 000 fans qui assistent aux multiples endroits de l’Ohio. À la lumière de l’épidémie de COVID-19, il a été annulé, mais la plupart des athlètes ont pu concourir. De plus, les spectateurs ont été autorisés à assister à la finale d’Arnold Classic Physique.

Avec Couture faisant partie de cet événement massif, tout en voyant les précautions qui ont été prises, il comprend certainement pourquoi il y a beaucoup de confusion avec ce sujet.

“Il est difficile de déchiffrer ce qui est réel et ce qui ne l’est pas”, a-t-il déclaré. “Qu’est-ce qu’une prise de courant et une prise d’argent, et quelles sont les véritables précautions pour assurer la sécurité des gens? Il y a là une ligne très fine. ”