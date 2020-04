Randy Couture sur «Pandemic Island» – L’UFC ne devrait pas être exempté des restrictions COVID-19

Alors que le reste du monde du sport a immédiatement fermé ses portes une fois que COVID-19 est devenu incontrôlable, Ultimate Fighting Championship (UFC) cherchait à maintenir le spectacle. Mais après avoir organisé UFC Fight Night 170 dans une arène vide au Brésil (photos ici), la promotion a finalement appuyé sur le bouton de pause sur quelques-uns de ses événements.

Pourtant, cela n’a pas empêché Dana White d’essayer de monter l’UFC 249 – qui devait tomber le 18 avril – avant que ESPN ne débranche la prise. Alors que certains applaudissent les efforts de White pour maintenir le ballon, d’autres n’ont pas tardé à critiquer le président franc de l’UFC.

Parmi eux, l’ancien champion UFC Heavyweight et Light Heavyweight, Randy Couture, qui est récemment apparu sur le podcast Weighing In pour parler des plans de White d’organiser un événement pendant une pandémie mondiale pendant que tout le monde remorque la ligne.

“J’ai eu des sentiments si mitigés”, a déclaré Couture (via MMA Fighting). «Vous commencez à équilibrer, combien de battage médiatique? Vous commencez à parler des vrais chiffres, regardez la grippe qui se produit chaque année, ou tant d’autres façons dont les gens meurent. Où cela s’inscrit-il à cette même échelle? Nous faisons une affaire tellement énorme et, littéralement, nous nous concentrons sur notre économie au niveau mondial », a-t-il ajouté.

Pour entendre Couture le dire, il y avait un certain niveau d’égoïsme au siège de l’UFC. Et bien que White ait déclaré que la sécurité des combattants était la priorité numéro un, «The Natural» ne semble pas penser que ce soit le cas.

«En même temps, tout le monde est en lock-out. Pourquoi pensez-vous que c’est OK de sortir et d’essayer de monter un spectacle et de mettre les athlètes en danger, potentiellement, avec tant d’inconnues? Je ne sais pas. J’avais des sentiments mitigés à ce sujet.

“Je sentais qu’il y avait un certain égoïsme en poussant cela aussi loin qu’ils l’ont fait”, a déclaré Couture. “Enfin, ESPN a dû intensifier et, littéralement, débrancher la prise et dire:” Nous n’allons pas la diffuser “, pour la fermer.”

Alors que White a fait proposer à quelques États d’ouvrir ses portes pour organiser un combat en Californie et en Floride, il a mis ses efforts pour sécuriser une île privée pour organiser des combats qui ont depuis été surnommés à juste titre «Fight Island».

Couture, cependant, n’aime toujours pas l’idée que Dana essaie de trouver un moyen de contourner le système pendant que tout le monde suit les ordres.

“Maintenant, nous entendons toujours des discussions sur” Fight Island “et tous ces autres trucs fous. «L’île pandémique» est ce que nous devrions appeler. Je pense que nous sommes tous dans le même bateau, alors pourquoi quelqu’un devrait-il être exempté? L’UFC n’est pas différent des autres. »

“Fight Island” est toujours en préparation, mais l’UFC a encore des options à sa disposition, en particulier UFC Apex, l’installation qui pourrait accueillir la plupart des événements à venir de la promotion si le Nevada levait bientôt son interdiction des événements de combat.

Néanmoins, l’UFC cherche à monter son retour avec un événement à la carte empilé le 9 mai.