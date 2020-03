BRASILIA, Brésil – Rani Yahya et Enrique Barzola se sont battus pour un match nul dans la partie préliminaire de l’UFC Brasilia samedi soir, et l’as de jiu-jitsu brésilien a parlé aux médias du concours, son avis sur le fait de ne pas avoir de foule pour le soutenir dans sa ville natale, pourquoi l’UFC devrait réserver une revanche immédiate, et plus encore.