Rani Yahya: l’ex-coéquipier Barzola “sait que je vais le soumettre” à l’UFC Brasilia

BRASILIA, Brésil – Regarder les combats précédents de votre adversaire peut vous donner des idées sur la façon de remporter une victoire, mais Rani Yahya et Enrique Barzola auront quelque chose de plus sur lequel s’appuyer avant leur affrontement à l’UFC Brasilia le 14 mars.

Yahya et Barzola ont partagé le tapis quotidiennement avant que “El Furte” ne quitte l’équipe américaine pour l’American Kickboxing Academy, et le poids coq brésilien se sent très confiant “se battant dans ma ville natale contre un bon adversaire, quelqu’un avec qui j’ai eu l’occasion de m’entraîner avant . “

Vétéran du jeu, Yahya dit qu’il n’a jamais hésité à accepter de combattre quelqu’un qui a longtemps défendu la même équipe.

“Je vais combattre n’importe qui, mec”, a déclaré Yahya à MMA Fighting. “Si vous êtes dans ma catégorie de poids et que (l’UFC) l’a proposé, je vais me battre. J’accepterai de me battre contre n’importe qui. “

La ceinture noire de jiu-jitsu, multiple champion du monde du grappling, ne commentera pas les spécificités de ses entraînements avec Barzola. Pourtant, il s’attend à ce que le gagnant léger de The Ultimate Fighter: Latin America 2 se souvienne de ses compétences sur le terrain.

“Je ne commenterai pas cela par respect pour le public, bien sûr”, a déclaré Yahya. «Laissez le public le voir. Laissez les gens regarder le combat là-bas. Mais c’était une bonne formation très productive. Nous nous sommes toujours bien entraînés. Nous nous entendions bien. Je me souviens avoir eu de bonnes expériences d’entraînement avec lui, pour nous deux. »

Barzola n’a jamais été terminé auparavant en MMA, mais aucun adversaire n’avait les titres de compétence d’un médaillé d’or de l’ADCC.

“Je me vois en train de le vaincre de différentes manières”, a déclaré Yahya. “Il sait que je me vois le battre avec une soumission, et je crois vraiment que je vais le soumettre.”

Yahya n’est pas entré dans l’Octogone depuis février 2019, lorsque Ricky Simon a arrêté sa séquence de trois victoires consécutives avec une décision en Australie. Lorsqu’on lui a demandé si la longue mise à pied après une opération à l’épaule et au biceps pouvait être un problème, Yahya l’a immédiatement arrêté.

“Pas question”, a-t-il dit. «C’était une bonne occasion d’évoluer et de prendre du temps pour réévaluer beaucoup de choses, même dans ma vie personnelle, des choses qui se reflètent dans ma carrière de combattant. C’était excellent. J’ai eu un excellent camp d’entraînement après la chirurgie. »