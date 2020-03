Raphael Assuncao déterminé à terminer la quête du titre

Raphael Assuncao a toujours pour objectif de devenir un champion de l’UFC.

Le pilier poids coq a l’un des CV les plus sous-estimés de la division, avec des victoires sur l’ancien champion de l’UFC 135 livres T.J. Dillashaw, plus les prétendants Marlon Moraes, Pedro Munhoz et Aljamain Sterling.

Cependant, les revers contre Moraes lors d’un match revanche et Cory Sandhagen ont momentanément poussé Assuncao hors de la photo du titre après avoir abandonné des combats consécutifs pour la première fois de sa carrière à l’UFC.

Dans sa prochaine sortie, Assuncao (27-7 MMA, 11-3 UFC) affrontera l’ancien champion de l’UFC 135 livres Cody Garbrandt (11-3 MMA, 6-3 UFC), dans le co-événement principal de l’UFC sur ESPN 8 à Columbus. C’est un combat qui donne au Brésilien discret l’occasion de rebondir contre un nom notable.

“Cela me remet tout de suite en lice”, a déclaré Assuncao à MMA Junkie. «Je sais qu’il y a quelques gars comme Sandhagen et Petr Yan (qui) sont là-haut respectueusement, mais je pense qu’une victoire sur lui (Cody) me remet tout de suite dans cette affirmation, c’est sûr.

«Je veux rester pertinent. C’est tout ce que j’ai en tête en ce moment. Mon objectif n’est pas encore atteint, je n’abandonne pas. C’est toujours un jeu épuisant, je suis heureux d’en faire partie, et j’embrasse cela et je me sens bien en ce moment. En faire simplement partie et avoir à nouveau la possibilité de vraiment montrer ce que j’ai et de rester pertinent dans cette division. »

La carrière de Garbrandt a pris une tournure radicale depuis qu’il a remporté le titre des poids coq. Après une masterclass contre le plus grand poids coq de consensus de tous les temps, Dominick Cruz, Garbrandt a continué à perdre ses trois prochains combats, contre Dillashaw (deux fois) et Munhoz, le tout par voie de KO.

Mais Assuncao n’est pas surpris de voir les récentes difficultés de Garbrandt, compte tenu de son style de combat agressif.

“Non, je n’ai pas été vraiment surpris de la façon dont il s’est battu”, a déclaré Assuncao. “Je suppose que c’est qui est le gars, c’est ainsi qu’il met en valeur ses compétences et son comportement de combattant. J’avais le sentiment que (Munhoz) allait être le combat juste là et malheureusement, ça n’a pas joué son chemin. C’était un combat qui était risqué aux deux extrémités, sur le plan de la stratégie, mais oui, je n’ai pas été surpris qu’il allait mettre cela sur la table. “

«(A) ancien champion, il était comme le Mike Tyson du poids coq ou peu importe (mais) je ne l’ai jamais vu de cette façon. Je viens de voir qu’il a eu de bons combats, et il a fait OK, et finalement, ça l’a mordu dans le cul. »

Assuncao a eu beaucoup de succès avec son style patient et technique, frustrant les adversaires avec sa contre-frappe. Mais peu importe si Garbrandt décide d’apporter une approche plus réfléchie au combat, Assuncao voit le match aller dans son sens.

“Tout ce qu’il apportera à la table, cela jouera en ma faveur, donc peu importe ce qu’il va faire”, a déclaré Assuncao. “S’il veut se bagarrer, je ne suis pas un bagarreur. S’il veut jouer au jeu technique, je peux le faire, donc je pense que quoi qu’il apporte à la table, ça va bien jouer pour moi. Je suis un gars assez patient. Je suis patient depuis longtemps. Regardez ce que j’ai fait au poids coq, j’ai été assez patient, donc le style de Cody Garbrandt ne va pas changer ça. “

Assuncao et Garbrandt étant dos au mur, Assuncao est convaincu que cela lui apportera le meilleur.

“Ma prédiction va être un bon combat”, a déclaré Assuncao. «Je me sens vraiment bien dans le match, vraiment bien de simplement y retourner. Avec les deux à venir pour un petit rachat, ce qui est bien. J’aime un peu la pression, j’ai un bon adversaire et nous envisageons un bon combat. “

.