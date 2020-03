Raphael Assuncao revient sur le combat de 2005 avec Jorge Masvidal

Crédit d’image: UFC.com

Au début de la carrière professionnelle de Raphael Assuncao, comme la plupart des combattants MMA débutants, il combattait n’importe qui à tout moment. Lorsqu’un appel est arrivé pour son cinquième combat professionnel à Duluth, en Géorgie, le Brésilien l’a accepté ne sachant pas qu’il allait se battre bientôt pour être champion de BMF, Jorge Masvidal.

Assuncao a commencé sa carrière chez les poids légers où le 21 avril 2005, à Full Throttle 1, le Brésilien prenait un autre combattant invaincu en 5-0, Jorge Masvidal.

Bien que Raphael Assuncao ne connaissait pas grand-chose à “Gamebred”, il savait qu’il serait un homme plus petit.

«C’est arrivé à 155 à Atlanta. J’étais 4-0, tous deux invaincus et c’est le combat qui a eu lieu », a expliqué Assuncao à BJPENN.com. «Je l’ai accepté en sachant que c’était un gars plus grand. Mais, j’ai dit, allons-y. »

Pourquoi le combat a même eu lieu en premier lieu était simple. Assuncao cherchait à acquérir de l’expérience en MMA et a accepté tous les combats qu’ils proposaient. Il a même presque combattu Yves Edwards, mais l’argent n’a pas fonctionné.

«J’ai pris tous les combats possibles, c’est pourquoi cela s’est produit. Je l’ai accepté, mais j’étais censé combattre Yves Edwards. Ce combat n’a pas eu lieu parce que j’ai essayé de négocier plus d’argent », a-t-il déclaré. «Ils ont offert 1500/1500 pour combattre Edwards et j’ai dit non, 3000/3000 pour obtenir le combat. Ils n’en voulaient pas. Ce combat n’a pas eu lieu. “

Dans la lutte contre Masvidal, Assuncao, qui était encore jeune dans sa carrière de MMA, venait d’être un pro depuis un peu plus d’un an et comptait une tonne sur sa lutte. Il savait qu’il ne serait pas en mesure de se lever et de frapper avec Gamebred qui a grandi en se battant dans les rues avec Kimbo Slice.

Ainsi, au premier tour, le Brésilien avait un plan de match simple pour obtenir un retrait et, espérons-le, pouvoir tenir Masvidal au sol. Selon sa mémoire, comme malheureusement, il n’y a pas de vidéo de ce combat sur YouTube, c’est exactement ainsi que s’est déroulé le premier tour.

«Ouais, j’ai utilisé ma lutte. Le premier tour m’a permis de faire un démontage et j’ai simplement posé et prié tout le tour », a-t-il expliqué. «J’ai lancé quelques frappes au sol, mais vraiment, c’était juste moi qui m’allongeais dessus pour gagner le premier tour.»

Après un premier tour dominant, Masvidal a gardé le combat sur les pieds dans le deuxième et a assimilé assez bien Assuncao. 19-19 après deux, selon le poids coq brésilien.

«Il m’a battu assez bien dans la seconde, a décroché de bons coups. Il a donc gagné celui-là », a-t-il déclaré.

En entrant dans le troisième, Raphael Assuncao savait que s’il voulait garder intact son record invaincu, il avait besoin d’obtenir un retrait. Au moment où la cloche a sonné, Assuncao a tiré et a obtenu le retrait. Et, tout comme au premier tour, il a réussi à maintenir Masvidal au sol et à atterrir pour gagner le tour et le combat.

“Puis, au troisième tour, je savais que je devais gagner le tour pour gagner le combat”, a déclaré Assuncao. «J’ai donc fait exactement ce que j’ai fait la première fois et j’ai obtenu un démontage, posé et prié pour la victoire.»

Bien qu’Assuncao détient des victoires sur Masvidal et Joe Lauzon au début de sa carrière, il n’y pense pas trop souvent. Il ne se soucie pas vraiment non plus qu’il ait les deux dans son dossier, car c’était si tôt dans leur carrière en MMA.

«Tout cela fait partie du jeu. Je ne dis pas oh j’ai battu Masvidal mais c’est cool », a-t-il dit. «Je suis dans ce jeu depuis longtemps. J’ai combattu tout le monde homme et je m’améliore toujours. “

Mais, étant donné que Raphael Assuncao a donné à Jorge Masvidal sa première défaite professionnelle, peut-être que le titre BMF est vraiment le sien?

“Oui en effet? [Laughs] Non, je ne prendrais le crédit ou la réussite de personne », a-t-il conclu.

Que pensez-vous de Raphael Assuncao réfléchissant à son combat de 2005 avec Jorge Masvidal?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.