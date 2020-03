Rappel de la raison pour laquelle vous voulez que Khabib vs. Ferguson se produise

La plupart du temps, le monde des MMA est au point mort grâce à – et arrêtez-nous si vous avez entendu celui-ci dernièrement – la pandémie mondiale de coronavirus.

L’UFC a reporté son spectacle prévu pour samedi dernier à Londres la semaine de l’événement et a repoussé ses deux prochains spectacles prévus à Columbus, Ohio et Portland, Oregon, sans aucune nouvelle date prévue. Il y a neuf jours, Bellator a annulé son événement dans le Connecticut le jour du combat avec un préavis de quelques heures seulement.

Dans l’ensemble, les fans semblent s’intéresser à ce qui se passe. Après tout, quel autre choix avons-nous? Une grande partie du monde a complètement fermé ses portes dans un effort pour contenir l’épidémie du virus, et cela inclut le MMA – pour l’instant, en tout cas.

Et bien que la plupart des fans puissent probablement survivre s’ils doivent attendre Tyron Woodley contre Leon Edwards, Alistair Overeem contre Walt Harris ou même Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik – bien qu’il y ait certainement eu des implications sur le titre – c’est peut-être une autre histoire quand il s’agit de l’événement principal prévu pour l’UFC 249.

L’UFC 249 a été fixé au 18 avril au Barclays Center dans le quartier de Brooklyn à New York. Mais les grands rassemblements ne reprendront pas d’ici là, donc Brooklyn est absent. La carte a besoin d’une maison, et l’UFC n’est pas encore sûre que cela soit possible dans ses installations Apex à Las Vegas, car la Nevada Athletic Commission a actuellement suspendu toutes les licences de chasse. Il devrait se réunir mercredi pour déterminer la prochaine étape, mais il est fort probable que Vegas soit également hors de la table.

Ce que nous savons, c’est que le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il s’était engagé à faire, à tout le moins, l’événement principal entre le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) et le challenger Tony Ferguson (25- 3 MMA, 15-1 UFC). Il a même posté une affiche réalisée par des fans pour laisser entendre que l’UFC organiserait le spectacle sur la lune s’il le fallait.

C’est la preuve de l’intérêt pour le combat lui-même, qui est devenu sans doute le combat dont on parle le plus dans l’histoire du MMA. Elle a été réservée quatre fois et elle a été supprimée quatre fois, les raisons ayant chuté deux fois de chaque côté.

La simple pensée de la cinquième fois en train de s’effondrer a également suffi à rendre les fans fous – et White pourrait tout aussi bien être compté dans ce groupe.

“Nous reportons les trois prochains événements, mais Tony Ferguson contre Khabib (le) 18 avril est toujours en marche”, a déclaré White sur ESPN sur “SportsCenter” la semaine dernière. «Cela se produira toujours. Nous allons suivre ces consignes pour ne pas avoir plus de 10 personnes dans une pièce. Nous espérons que tout s’éclaircira d’ici avril. Ce combat va se produire. Pas de foule – quoi qu’il en coûte. Ce ne sera probablement même pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire. »

De toutes les apparences, White et l’UFC semblent être déterminés à maintenir ce qui pourrait être l’un de ses événements de paiement à la séance les plus lucratifs de l’année dans les délais, même s’il n’y a pas encore de plan annoncé publiquement.

Pour l’instant, les choses peuvent encore être en l’air. Mais nous savons une chose: les gens veulent voir le combat enfin se produire, c’est pourquoi l’UFC n’a pas encore voulu le mettre sur la même liste de report avec les autres.

Cela se passera-t-il comme prévu le 18 avril, que ce soit derrière des portes closes à Vegas, derrière des portes closes à l’extérieur du pays, ou (nous kidnappons, mais…) derrière des portes closes sur la lune? Le temps nous le dira.

Mais jusque-là, rafraîchissez votre mémoire dans la vidéo ci-dessus pour une partie de la raison pour laquelle cela a jusqu’à présent été un affrontement fantastique que la plupart des fans espèrent toujours devenir une réalité.

