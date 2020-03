Rappel de spectacle surréaliste rien de garanti

L’intervieweur Michael Bisping a appelé la foule à faire du bruit pour Renato Moicano après sa rapide victoire contre Damir Hadzovic samedi soir.

Le problème, bien sûr, était qu’aucun fan n’était présent à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, la capitale du Brésil.

Cela signifiait également qu’il n’y avait pas de rugissement de la foule pour Moicano dans son combat contre sa ville natale après avoir terminé Hadzovic, ce qui signifiait que vous pouviez entendre à peu près tout ce qui s’était passé dans l’étrange dispute d’après-combat entre les deux hommes.

À ce stade du spectacle, après le 10e combat, vous aviez appris à vous adapter au surréaliste au point qu’il semblait presque normal. Pour le meilleur ou pour le pire, l’UFC a décidé de continuer avec UFC sur ESPN + 28 sans fans après que le gouvernement local a interdit les grands rassemblements publics face à la pandémie mondiale de coronavirus.

L’UFC s’est retrouvé presque seul dans le monde du sport à prendre la décision de procéder, non seulement avec la carte de samedi, mais tout le calendrier des événements à venir. La NBA, la LNH, la Ligue majeure de baseball et la Ligue majeure de soccer ont toutes suspendu leurs activités. La NCAA a annulé ses deux tournois «March Madness». Les grands parcs à thème comme Disneyland sont fermés. Bellator avait initialement prévu d’aller de l’avant avec le Bellator 241 prévu vendredi à huis clos, puis a décidé d’annuler le jour de l’émission.

Par défaut, l’UFC avait ce qu’ils ont toujours voulu samedi: toute l’attention du monde du sport. La carte est même passée d’ESPN + à ESPN linéaire, qui a soudainement beaucoup, beaucoup d’heures de temps d’antenne à remplir.

Et à certains égards, si vous pratiquez ce sport depuis un certain temps, les choses ne semblaient pas si éloignées. Qui n’a pas l’habitude de voir des sièges vides au début d’une carte de combat? Qui parmi nous n’a pas regardé les combats de la maison «The Ultimate Fighter» ou de «Dana White’s Contender Series»?

Ici et là, vous pourriez oublier le monde qui brûle autour de vous et profiter de la performance d’évasion d’Amanda Ribas dans une victoire dominante sur Randa Markos, ou les trois déclarations se terminent pour terminer le spectacle dans la victoire de Moicano, la finition impressionnante de Gilbert Burns de Demian Maia, et la soumission de Charles Oliveira pour l’événement principal de Kevin Lee.

Même alors, les combats n’ont jamais tout à fait atteint leur objectif en vous laissant oublier ce qui se passait en dehors de la bulle MMA difficile à percer.

C’est vrai même si vous ne suiviez pas sur Twitter, ce qui signifiait que les tweets de combat dans votre flux étaient entrecoupés de messages d’une urgence imminente concernant le virus.

(Note latérale: si à ce stade, vous vous en tenez toujours à “bro, ce n’est pas un gros problème pour vous, flocon de neige” comme ligne, soyez assuré que vos réponses obtiendront la suppression instantanée qu’elles méritent.)

D’une part, il y avait le ticker d’ESPN au bas de l’écran, qui semblait cracher un rappel après l’autre sur les effets du coronavirus sur le monde du sport, d’un joueur XFL test positif pour le virus à Rudy Gobert de l’Utah Jazz, qui également testé positif, annonçant qu’il fait un don de 500 000 $ pour aider les personnes touchées.

Puis est venue la nouvelle d’une réunion d’urgence de la Commission sportive du Nevada sur la façon de procéder avec les futurs événements de sports de combat dans l’État, smack dab au milieu de la carte de samedi, rappelant que les plans de l’UFC ne vont que jusqu’aux régulateurs gouvernementaux laisse les.

Les cartes de l’UFC du 28 mars et du 11 avril, initialement prévues pour Columbus et Portland, ont été déplacées à l’UFC Apex à Las Vegas, pour se tenir en l’absence de fans. Les cartes pourront-elles continuer? Nous ne le savons pas encore.

Le CNA a suspendu les événements de sports de combat dans la capitale mondiale de la lutte au moins jusqu’à sa réunion ordinaire du 25 mars. Lors de cette réunion, nous verrons comment cela se déroulera.

Cela signifie peut-être que la commission se donne le temps de s’assurer que tous les combattants sont testés pour le COVID-19, qui devrait être la norme minimale la plus absolue, avant d’allumer le plan de l’UFC de tenir des combats à huis clos. Ou peut-être, d’ici au 25 mars, étant donné la façon dont le virus a progressé dans des endroits comme l’Italie et commence à se déplacer à Seattle, au moment où la réunion du CNA se déroule, l’idée de détenir n’importe quel type de carte de combat en toutes circonstances sera être complètement intenable.

Au milieu de ce tourbillon bizarre, l’UFC a branché à plusieurs reprises le combat UFC 249 entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, se moquant du sort en déclarant définitivement à maintes reprises qu’un combat qui a échoué quatre fois se poursuivra comme prévu le 18 avril à Brooklyn au milieu de une pandémie mondiale.

Le président de l’UFC, Dana White, en annonçant jeudi sur “SportsCenter” d’ESPN que la société irait de l’avant avec ses événements, a cité des conversations avec le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence comme raisons de la décision.

Vendredi, dans un autre énoncé décousu de l’homme qui avait autorisé le démantèlement de l’équipe d’intervention en cas de pandémie du pays en 2018, Trump a déclaré: «C’est incroyable ce sport, ce qui se passe dans le monde du sport, où tant de grands sports que nous se sont habitués à cette période de l’année, ils ne vont pas se rencontrer. Ils ont rendu un grand service par cela. “

C’est à cette vitesse que le sol bouge.

Si les prochaines semaines finissent par ressembler à une réaction excessive à COVID-19, ce sera en fait un excellent scénario – cela signifiera que nous avons évité quelque chose de vraiment mauvais à d’autres endroits dans le temps, notre État et nos gouvernements locaux et les chefs d’entreprise et les gens ordinaires interviennent et prennent les mesures nécessaires pour combler le vide stupéfiant de la Maison Blanche.

J’espère que cela fonctionne de cette façon. J’espère que nous arriverons au 18 avril après avoir évité de justesse une catastrophe, et nous pourrons enfin profiter de Khabib contre Ferguson une fois pour toutes.

Et pourtant, alors qu’Oliveira a célébré son tour d’étoile bien mérité pour terminer la soirée, je ne peux pas m’empêcher de me demander si, malgré ce que prévoit l’UFC, ce n’était pas le dernier combat que nous voyons pendant un certain temps à venir.

