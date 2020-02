Rapport | 13 combattants coupés de l’UFC dont Ben Saunders

Image via UFC.com

L’UFC aurait libéré 13 combattants de sa liste, dont Ben Saunders, le favori des fans, et l’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter, Brad Katona.

Zane Simon de Bloody Elbow a rapporté que les 13 combattants suivants ont été libérés de la promotion. Notez que toutes les sorties n’ont pas encore été confirmées par les combattants ou la promotion, mais certaines ont déjà été confirmées par les journalistes ou les combattants eux-mêmes.

Après quelques mises à jour, il semble probable (mais pas certain) que les combattants suivants ne soient plus dans l’UFC:

Daniel Spitz

Darko Stosic

Hector Aldana

Luke Jumeau

Ben Saunders 🙁

Salim Touahri

Martin Bravo

Brandon Davis

Polo Reyes

Carlos Huachin

Brad Katona

Grigory Popov

Lucie Pudilova

Voici plus d’informations sur les combattants libérés.

Ben Saunders (9-10 UFC)

Saunders est de loin le plus grand nom de cette liste pour recevoir ses papiers de marche. C’était en fait le troisième passage pour Saunders dans l’Octogone. Lors de sa dernière descente dans l’Octogone, il est allé juste 2-6 avec des victoires sur Jake Ellenberger et Court McGee, mais avec six pertes d’arrêt pour Matt Brown, Takashi Sato, Lyman Good, Sergio Moraes, Alan Jouban et Peter Sobotta.

Polo Reyes (4-4 UFC)

Reyes est allé 4-4 au classement général à l’UFC mais il a terminé sa course avec une séquence de trois défaites consécutives, y compris des pertes par KO Nelson contre Dyle Dober et Damir Hadzovic.

Luke Jumeau (2-2 UFC)

Jumeau a abandonné une décision à Dhiego Lima lors de son dernier combat, mais étant donné qu’il n’a pas perdu un dérapage de plus d’un combat, sa libération est donc quelque peu surprenante.

Brad Katona (2-2 UFC)

Katona a remporté le TUF 27 mais avait globalement une fiche de 2-2 dans l’Octogone et a perdu ses deux derniers combats contre Hunter Azure et Merab Dvalishvili. Aaron Bronsteter de TSN a confirmé la libération de Katona. Il y a déjà eu des spéculations sur les réseaux sociaux que Bellator pourrait lui signer.

Brandon Davis (2-5 UFC)

Davis a remporté des victoires sur Steven Peterson et Randy Costa, mais les pertes consécutives par décision partagée entre Giga Chikadze et Kyung-Ho Kang ont mis fin à son temps avec le leader du MMA. Davis a confirmé sur son Twitter qu’il avait été coupé.

Lucie Pudilova (2-5 UFC)

Pudilova a commencé sa course d’Octogone 2-1 avec des victoires sur Sarah Moras et Ji Yeon Kim, mais a perdu ses quatre derniers combats contre Justine Kish, Antonina Shevchenko, Liz Carmouche et Irene Aldana. Il convient de noter que deux de ces pertes étaient des performances de “Fight of the Night”.

Martin Bravo (1-3 UFC)

Bravo a remporté ses débuts promotionnels contre Claudio Puelles, mais a abandonné trois combats consécutifs à Humberto Bandenay, Alex Caceres et Steven Peterson.

Daniel Spitz (1-3 UFC)

Spitz a perdu ses deux derniers combats contre Tanner Boser et Walt Harris et sa seule victoire dans la promotion a été sur Anthony Hamilton en 2017.

Darko Stosic (1-3 UFC)

Stosic a vaincu Jeremy Kimball à ses débuts dans l’Octogone, mais a ensuite perdu trois combats consécutifs contre Jamahal Hill, Kennedy Nzechukwu et Devin Clark.

Carlos Huachin (0-2 UFC)

Huachin a perdu contre Raoni Barcelos et Jose Quinonez lors de ses seuls combats dans l’Octogone.

Grigory Popov (0-2 UFC)

Popov est allé 0-2 dans l’Octogone avec des pertes consécutives à Davey Grant et Eddie Wineland.

Hector Aldana (0-3 UFC)

Aldana a perdu ses trois combats à l’UFC contre Miguel Baeza, Laureano Staropoli et Kenan Song.

Salim Touahri (0-3 UFC)

Touahri a perdu ses trois combats dans la promotion, contre Mickey Gall, Keita Nakamura et Warlley Alves.

Que pensez-vous de l’UFC coupant ces 13 combattants dont Ben Saunders et Brad Katona?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/11/2020.