Rapport: Aspen Ladd contre Julianna Pena en préparation pour l’UFC Columbus en mars

L’un des meilleurs affrontements dans la division des poids coq féminins est en préparation pour l’UFC sur ESPN 8 le 28 mars de l’intérieur de la Nationwide Arena à Columbus, Ohio, alors que l’ancienne gagnante de l’Ultimate Fighter Julianna Pena devrait rencontrer le jeune candidat prometteur Aspen Ladd, par un récent rapport d’ESPN.

Les contrats n’ont pas été officiellement signés pour le match de 135 livres, mais les cuivres de l’UFC sont sur le point de finaliser l’accord.

Ladd, 24 ans, vient de remporter une impressionnante et très violente victoire de TKO sur Yana Kunitskaya en décembre dernier. Il s’agissait probablement de la plus grande victoire de Ladd dans sa carrière, étant donné que Germaine de Randamie lui avait accordé sa première défaite professionnelle avec un KO de 16 secondes à l’UFC Fight Night 155 en juillet. Ladd semble avoir bien récupéré de cette perte et peut même avoir amené son jeu à un nouveau niveau dans la défaite. Une autre victoire décisive à 135 livres devrait positionner Ladd exactement où elle veut se diriger vers la seconde moitié de 2020, qui pourrait être sa plus grande année à ce jour.

Pena, 30 ans, a fait son retour dans l’Octogone après une absence de 30 mois pour vaincre l’ancienne championne des poids mouches de l’UFC Nicco Montano par décision en juillet dernier. Par coïncidence, Pena a capturé cette victoire sur la même carte que Ladd a été mutilée par la RDA. C’était une grosse victoire pour le moins, surtout compte tenu de la longue mise à pied de Pena, mais elle doit encore prouver sa valeur à 135 livres après avoir été soumise par Valentina Shevchenko en 2017. Une victoire sur une jeune prétendante affamée comme Ladd devrait grandement aider «Vixen vénézuélienne» à grimper dans le classement des poids coq en 2020 alors qu’elle cherche à retrouver son statut de meilleure candidate.

L’UFC Columbus sera titré par un match crucial des poids lourds opposant l’ancien challenger du titre Francis Ngannou à l’artiste Kock en plein essor Jairzinho Rozenstruik. La carte principale comportera également un affrontement entre les poids coqs entre l’ancien champion de l’UFC Cody Garbrandt et le concurrent éternel Raphael Assuncao.

