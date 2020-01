Rapport | Brock Lesnar et Matt Riddle sont entrés en altercation verbale au Royal Rumble

Les anciens concurrents de l’UFC, Brock Lesnar et Matt Riddle, auraient pénétré dimanche soir dans les coulisses avant le Royal Rumble de la WWE à Houston, au Texas.

Selon un rapport de Pro Wrestling Sheet, Lesnar et Jedusor se sont croisés dans la salle et une «rencontre tendue» s’est produite. Une source a déclaré que Lesnar avait vu Jedusor et voulait savoir la réalité de la situation entre eux.

Le rapport indique que, bien que les tensions soient élevées, l’altercation n’a pas été physique entre Lesnar et Jedusor.

Jedusor a ouvertement parlé pendant un certain temps de vouloir “retirer” Lesnar à WrestleMania, mais dimanche soir était la première fois que les deux anciens combattants se rencontraient face à face. Cela semble avoir stoppé la rencontre entre les deux coulisses de Minute Maid Park.

Jedusor a été placé sous les projecteurs de l’UFC très tôt dans sa carrière, avant même d’avoir un combat professionnel. Le joueur de 34 ans a participé à la saison 7 de «The Ultimate Fighter» en 2008 et a fait 1-1 contre le défilé, s’inclinant face à Tim Credeur lors de son deuxième combat. Jedusor continuerait à terminer sa course à l’UFC avec un record de 7-3, 2 NC à l’intérieur de l’Octogone. Le combat final de la carrière de Jedusor a eu lieu en février 2014 quand il a présenté Michael Kulper au deuxième tour au Titan FC 27 avant de faire la transition à plein temps vers la lutte professionnelle.

La carrière d’arts martiaux mixtes de Lesnar a commencé en 2007 et deviendrait le champion des poids lourds de l’UFC après avoir battu Randy Couture via TKO à l’UFC 91 dans son quatrième combat professionnel. Lesnar continuerait à remporter des victoires sur Frank Mir et Shane Carwin avant d’être terminé par Cain Velasquez et Alistair Overeem, ce qui le ramènerait à la WWE. Un peu moins de cinq ans plus tard, Lesnar est retourné à l’UFC et a battu Mark Hunt à l’UFC 200 via une décision unanime avant que la victoire ne soit annulée. Lesnar a été signalé par l’USADA et testé positif pour le bloqueur d’œstrogène clomifène et a été suspendu pendant un an.

Un retour dans l’Octogone semblait possible après la victoire de Daniel Cormier au championnat des poids lourds contre Stipe Miocic lorsque Lesnar est entré dans l’Octogone et a poussé Cormier. Le combat ne se rejoindrait jamais et Cormier combattrait à nouveau Miocic à l’UFC 241, perdant le titre lors du match revanche.

Pensez-vous que les vétérans de l’UFC Matt Riddle et Brock Lesnar finiront par se rencontrer dans le ring de la WWE?

