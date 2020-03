Rapport | Canelo Alvarez et Gennady Golovkin acceptent de se battre pour la trilogie

Quelques nouvelles passionnantes du monde de la boxe: Selon un rapport de Lance Pugmire de The Athletic, Canelo Alvarez et Gennady Golovkin “ont verbalement convenu des conditions financières pour organiser leur combat de trilogie.”

Selon le rapport de The Athletic, Canelo a toujours l’intention de combattre Billy Joe Saunders dans un combat d’unification des super-moyens dans son prochain combat. La confrontation avec Golovkin devrait suivre par la suite, très probablement le 12 septembre au stade AT&T à l’extérieur de Dallas, au Texas.

Cela dit, le rapport ajoute que la lutte contre Saunders pourrait être retardée jusqu’à la fin du match revanche contre Golovkin, en fonction des effets de la pandémie de coronavirus.

Canelo et Golovkin se sont rencontrés pour la première fois en septembre 2017. Cette nuit-là, la paire s’est battue pour un tirage au sort controversé. Ils se sont rencontrés dans un match revanche immédiat presque exactement un an plus tard. Dans ce match revanche, Canelo a remporté une décision majoritaire, mais le résultat n’a pas été moins controversé.

Depuis lors, on s’attend à ce que la paire se réunisse finalement dans une bataille de trilogie, mais cela s’est avéré difficile à mettre en place.

Depuis son dernier combat avec Golovkin, Canelo du Mexique a remporté des victoires impressionnantes contre Rocky Fielding, Daniel Jacobs et, plus récemment, Sergey Kovalev, qu’il a égalisé avec un coup de poing de onzième ronde en novembre dernier. Il a actuellement 53-1-2.

Le Golovkin du Kazakhstan, quant à lui, a suivi sa défaite contre Canelo avec un KO de Steve Rolls et une victoire décisive sur Sergiy Derevyanchenko lors de sa dernière sortie. Il est maintenant 40-1-1 au total.

Bien que les détails entourant ce combat de la trilogie Canelo contre Golovkin soient clairement toujours une cible mouvante, il semble que cela se produira cette année. Quand c’est le cas, c’est forcément un blockbuster absolu. Restez à l’écoute pour plus de détails à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Selon vous, qui sortira vainqueur lorsque Canelo Alvarez et Gennady Golovkin se battront pour la troisième fois?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.