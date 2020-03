Rapport: Canelo Alvarez et Gennady Golovkin conviennent de se battre pour la trilogie, probablement le 12 septembre au stade AT&T

Canelo Alvarez était récemment en pourparlers pour affronter le champion WBO des super-moyens, Billy Joe Saunders – qui a une fiche de 29-0 avec 14 KO – le 2 mai 2020 à Las Vegas, Nevada. Maintenant, il semble que les promoteurs aient décidé de prendre une autre voie.

Selon The Athletic, le combat de Saunders sera suspendu pour le moment, Canelo ayant accepté de faire face à Gennady Golovkin une troisième fois plus tard cette année. Bien qu’il ne soit pas encore officiel, le rapport indique que la lutte pour la trilogie devrait se terminer le 12 septembre 2020 à l’intérieur du stade AT&T à Arlington, au Texas, qui peut contenir plus de 80000 fans hurlants.

Les deux hommes ont initialement été renversés en septembre 2017, se battant pour un match nul à Las Vegas. Presque exactement un an plus tard, les pugilistes percutants l’ont repoussé, Alvarez marquant une décision majoritaire sur Golovkin, lui accordant la première perte de sa carrière.

Depuis lors, Gennady a battu Steve Rolls et Sergiy Derevyanchenko, remportant les titres vacants IBF et IBO des poids moyens. Quant à Alvarez, il a battu Rocky Fielding par KO technique pour remporter le titre des super-moyens WBA, avant de surclasser Daniel Jacobs. Plus récemment, le champion mexicain percutant a éliminé Sergey Kovalev en novembre dernier pour remporter le titre WBO des poids lourds légers.

Alvarez a été au centre de plusieurs appels de combattants d’arts martiaux mixtes (MMA), en particulier Tyron Woodley et Jorge Masvidal. Mais comme prévu, le champion de boxe multi-divisions a rejeté les défis.

Bien sûr, l’espoir est que la pandémie mondiale de coronavirus – qui a stoppé presque toutes les activités sportives à travers le monde – ait diminué en septembre afin de revêtir ce qui est sûr d’être un autre classique parmi deux des meilleurs du jeu.