Rapport | Canelo Alvarez s’intéresse enfin à la trilogie Gennadiy Golovkin, les yeux se battent en septembre

Canelo Alvarez serait désormais intéressé par un combat de trilogie très attendu avec Gennadiy Golovkin.

Alvarez et Golovkin se sont rencontrés pour la première fois en septembre 2017 où ils se sont battus pour un match nul. Ils ont eu un match revanche immédiat un an plus tard, qui a obtenu une décision majoritaire d’Alvarez.

Cependant, les deux décisions ont été considérées comme controversées, car certains pensaient que «GGG» aurait dû obtenir le feu vert des juges. Les deux combats précédents de Canelo avec Golovkin se sont avérés être ses combats les plus difficiles à ce jour, à l’exception de sa défaite contre Floyd Mayweather.

Maintenant, après un an et demi de personnes demandant la trilogie, Canelo Alvarez est ouvert à l’idée selon Mike Coppinger de The Athletic. Il envisage également de voir le combat se produire en septembre.

Sources: Canelo Alvarez a exprimé son intérêt pour la lutte contre Gennadiy Golovkin en septembre, après avoir montré peu d’intérêt pour un combat de trilogie. Alvarez prévoit de faire campagne à 168 livres, de sorte que GGG devrait probablement passer de 160. DAZN a longtemps essayé de finaliser le combat

“Sources: Canelo Alvarez a exprimé son intérêt pour la lutte contre Gennadiy Golovkin en septembre après avoir montré peu d’intérêt pour un combat de trilogie”, tweete Coppinger. “Alvarez prévoit de faire campagne à 168 livres, donc GGG devrait probablement passer de 160. DAZN a longtemps essayé de finaliser le combat.”

Comme le souligne Coppinger, le poids est une grande préoccupation et un obstacle possible à la trilogie en cours.

Il y a ensuite la question du poids. Golovkin voudrait-il concourir à 168? Beaucoup de travail reste mais un optimisme grandissant que nous verrons enfin Canelo-GGG 3 https://t.co/H2TzRkIleg

«Ensuite, il y a la question du poids. Golovkin voudrait-il concourir à 168? Il reste beaucoup de travail mais un optimisme grandissant que nous verrons enfin Canelo-GGG 3 », a-t-il ajouté.

Canelo Alvarez s’est battu pour la dernière fois en novembre, où il a progressé de deux classes de poids pour combattre Sergey Kovalev. Il a fini par éliminer le Russe au 11e tour pour remporter le titre WBO des poids lourds légers. Avec cette victoire, il est devenu champion du monde à quatre poids.

Il est prévu que la star mexicaine affrontera Billy Joe Saunders le 2 mai dans sa prochaine défense de titre.

Gennady Golovkin, quant à lui, est redevenu champion lors de son dernier combat après avoir battu Sergiy Derevyanchenko par décision de remporter les titres IBF et IBO de poids moyen. Avant cela, il a éliminé Steve Rolls pour revenir dans la colonne des victoires après la défaite contre Alvarez.

Étant donné que Alvarez et GGG se battent sur DAZN, la trilogie devrait être facile à faire. Mais, les deux devront gagner leur prochain combat pour que cela se produise.

Selon vous, qui gagnera la trilogie entre Canelo Alvarez et Gennadiy Golovkin si cela se produit? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.