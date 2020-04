Rapport: Cody Garbrandt contre Raphael Assuncao ciblé pour l’événement de l’UFC le 6 juin

L’ancien champion des poids coq de l’UFC Cody Garbrandt fera son retour attendu dans l’Octogone contre le vétéran divisionnaire Raphael Assuncao lors de la prochaine compétition de l’UFC le 6 juin, selon un récent rapport de MMA Fighting.

Le lieu de l’événement du 6 juin n’a pas encore été déterminé, car l’UFC tente de naviguer dans les restrictions actuelles de COVID-19, ce qui a interrompu la promotion jusqu’à récemment.

Rappelez-vous, Garbrandt et Assuncao devaient se battre à l’UFC Columbus le mois dernier avant que “No Love” ne soit retiré de la carte en raison de problèmes rénaux. Finalement, la carte UFC Columbus entière a été givrée à la lumière de la propagation du coronavirus. Les deux poids coq auront désormais une autre chance de verrouiller les cornes à l’intérieur de l’Octogone.

Garbrandt, 28 ans, n’a pas participé depuis qu’il a été éliminé par Pedro Munhoz à l’UFC 235 il y a plus d’un an. Avant cela, «No Love» a perdu des combats consécutifs de titre de poids coq pour rivaliser avec T.J. Dillashaw, les deux concours se terminant via TKO. Malgré son récent manque de succès, Garbrandt reste l’un des combattants les plus dangereux et les plus populaires de la liste de l’UFC. Et même si l’ancien champion des poids coq de l’UFC a mentionné une évolution potentielle vers le poids mouche, ce rebut de 135 livres avec Assuncao devrait fonctionner sur tous les cylindres.

Assuncao, 37 ans, est actuellement sur une séquence de deux défaites consécutives après avoir été soumis par Marlon Moraes et avoir abandonné une décision à Cory Sandhagen en 2019. Le vétéran de 11 ans de l’UFC / WEC n’a pas encore encaissé un tir au titre de 135 livres – même après avoir remporté sept combats d’affilée de 2011 à 2014 – mais une victoire sur Garbrandt pour commencer sa campagne 2020 ferait des merveilles pour le Brésilien sur la route.

Restez avec Mania alors que la carte de combat du 6 juin continue de se développer.