Rapport: Dana White se joindra à la conférence téléphonique de COVID-19 aujourd’hui avec le président Trump, une collection de commissaires aux sports

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a déjà les mains pleines pour essayer d’organiser l’événement maudit de l’UFC 249 plus tard ce mois-ci, mais il doit maintenant réserver du temps supplémentaire pour se joindre à tous les autres commissaires sportifs majeurs lors d’une conférence COVID-19 impromptue. appeler avec le président Donald Trump.

C’est selon un rapport d’Adam Schefter d’ESPN, qui confirme que la conférence téléphonique doit commencer aujourd’hui (samedi 4 avril 2020) à 12h00. ET. L’appel a été annoncé quelques heures avant l’heure de début prévue.

Le président Donald Trump devrait participer à un appel téléphonique avec tous les commissaires sportifs des ligues majeures aujourd’hui à midi, selon le @WhiteHouse.

Participants programmés sur appel avec Trump:

NBA – Adam Silver

WNBA – Cathy Engelbert

MLB – Rob Manfred

NFL – Roger Goodell

LNH – Gary Bettman

Tournée PGA – Jay Monahan

UFC – Dana White

WWE – Vince McMahon

NASCAR – John Middlebrook ou Jim France.

MLS – Don Garber.

Remarque: pas de NCAA. https://t.co/ZqKhN6sdGO

Nous ne savons pas pour l’instant les détails de l’appel imminent, mais il se concentrera sur la récente épidémie de COVID-19. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, la commissaire de la WNBA Cathy Engelbert, le commissaire de la MLB Rob Manfred, le commissaire de la LNH Gary Bettman, le commissaire de la PGA Tour Jay Monahan, le PDG de la WWE Vince McMahon, le commissaire de la NASCAR John Middlebrook ou le fondateur Jim France, se joindront à White lors de la conférence téléphonique. Commissaire MLS Don Garber.

Contrairement à la plupart des autres organisations sportives qui ferment leurs portes pour le moment, l’UFC essaie désespérément de garder ses portes ouvertes. White a eu du mal à trouver un endroit approprié pour l’UFC 249 et à travailler sur les détails de l’événement principal – vu que Khabib Nurmagomedov est actuellement bloqué en Russie – mais peut-être obtiendra-t-il plus de clarté plus tard aujourd’hui lors de la conférence téléphonique COVID-19. Avec tout ce qui se passe et le coronavirus se propage à un niveau record, il y a une chance que Trump empêche tout événement futur de se produire.

Cela dit, White a déjà discuté de cela avec Trump le mois dernier et semblait avoir le soutien du président. Nous devrons attendre et voir si cette conférence téléphonique affecte l’UFC 249 d’une manière ou d’une autre.