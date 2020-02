Rapport de classement MMA: les conséquences de Dan Hooker-Paul Felder

Dan Hooker a battu Paul Felder dans un des premiers prétendants au «Combat de l’année» lors de l’événement principal de l’UFC à Auckland samedi.

Le combat était suffisamment serré pour que les trois juges le marquent 48-47, deux de ces cartes de score étant en faveur de Hooker. Bien que vous ayez une opinion bien arrêtée sur qui mérite le signe de la tête, vous ne pouvez pas dire à juste titre que le combat était un vol qualifié. C’était juste la fin d’un combat.

Avant le combat, Felder (17-5 MMA, 9-5 UFC) avait la place n ° 10 au classement des poids lourds TODAY Sports / MMA Junkie aux États-Unis, tandis que Hooker (20-8 MMA, 10-4 UFC) a remporté la finale. place dans le Top 15.

Comment le classement change-t-il après un combat si serré et si disputé? Et est-ce que quelque chose d’autre s’est produit au cours d’un week-end avec une carte UFC et une paire d’événements Bellator qui méritent d’autres mouvements?

Écoutez le président du classement “Gorgeous” George of MMA Junkie Radio et John Morgan de MMA Junkie alors qu’ils discutent de cela et de tous les autres résultats avec des implications en termes d’audience après un week-end chargé, dans la dernière édition du rapport sur les classements MMA.

