Rapport de police déposé après la gifle présumée d’Ortega

LAS VEGAS – Lors de la conférence de presse de l’après-combat de l’UFC 248 samedi, Dana White espérait qu’aucune action en justice ne s’ensuivrait après la bagarre signalée entre Brian Ortega et Jay Park, le rappeur coréen bien connu et ami proche de “The Korean Zombie”, Chan Sung Jung.

Mais selon le manager de Jung, Jason House, de l’agence Iridium Sports Agency, un rapport de police a été déposé à la suite de l’incident présumé. Dans une déclaration à MMA Junkie dimanche, House a déclaré que les responsables de l’UFC avaient spécifiquement dit aux deux parties de se comporter pendant l’événement. Une seule équipe a accepté, a déclaré House. Il a félicité la classe de son client pour avoir réglé le problème.

“Les deux équipes ont été contactées avant l’événement de la nuit dernière et l’UFC leur a demandé d’être respectueuse et de ne pas avoir d’affrontements”, a écrit House. “Notre équipe a respecté la demande de l’UFC et a maintenu notre professionnalisme tout au long de la nuit. Les rapports de police ont été déposés immédiatement après l’incident et il appartient maintenant aux responsables de l’application des lois de s’en occuper. Korean Zombie a toujours été un acte de classe et continuera de l’être. Notre objectif reste le même; de nous mettre dans la meilleure position à l’intérieur et à l’extérieur de la cage pour devenir le champion poids plume cette année. “

Selon un témoin oculaire qui a contacté MMA Junkie lors du co-événement principal de samedi, l’altercation s’est produite lorsque Ortega se serait approché de Park et l’aurait giflé. L’incident présumé s’est produit alors que Jung était dans les toilettes. Ortega a été escortée hors de l’arène.

L’UFC 248 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

