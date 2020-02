Rapport | Deontay Wilder et Tyson Fury ont garanti au moins 28 millions de dollars chacun pour leur revanche très attendue

Image: Boxe Showtime sur Instagram

Deontay Wilder et Tyson Fury gagneront tous deux au moins 28 millions de dollars pour leur revanche très attendue samedi.

Les deux hommes se battront pour les titres des poids lourds WBC, The Ring et Lineal samedi soir. C’est un combat d’un an et demi en préparation et qui se traduira par des salaires massifs pour les deux. Mike Coppinger de The Athletic rapporte qu’ils gagneront un minimum de 28 millions de dollars, plus des points de paiement à la vue lorsqu’ils partageront les revenus 50/50. Mais s’il y a une trilogie, ce serait 60/40 pour celui qui gagnerait.

“Sources: Tyson Fury & Deontay Wilder gagneront chacun plus de 28 millions de dollars garantis, plus des bénéfices à la carte pour le match revanche des poids lourds”, rapporte Coppinger. «Des jours de paie à la carrière pour les deux; Répartition 50-50. 60-40 pour le vainqueur du troisième combat si le perdant applique la clause de revanche # WilderFury2 »

Deontay Wilder et Tyson Fury se sont battus en décembre 2018, où le combat a été déclaré nul. Ce fut une décision controversée car beaucoup pensaient que l’Anglais avait gagné le combat, mais certains pensaient également que le renversement de Fury par Wilder au 12e round aurait dû être déclaré KO. Ainsi, samedi, les deux régleront leurs différends.

Depuis le premier combat, Wilder a éliminé Dominic Breazeale au premier tour, puis a repris Luis Ortiz. Il perdait après les six premiers rounds, mais il était lié à son coup de poing à droite qui a frappé le Cubain à froid.

Tyson Fury, quant à lui, a également combattu deux fois depuis leur premier combat. Là, il a battu Tom Schwarz par TKO au deuxième tour, puis a vaincu Otto Wallin par décision dans un combat que l’Anglais a affronté l’adversité car il avait une coupure massive au-dessus de son œil qui a presque arrêté le combat.

Maintenant, tout le bavardage est fait et tout se résume au samedi soir.

Que pensez-vous que Deontay Wilder et Tyson Fury gagnent au moins 28 millions de dollars pour leur revanche? Et, qui pensez-vous va gagner le combat? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

