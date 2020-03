Rapport du matin: Abdulmanap Nurmagomedov suggère que Dubaï soit un autre lieu possible pour l’UFC 249

Lundi, l’UFC a finalement exploité le coronavirus, annonçant que l’organisation reportera indéfiniment ses trois prochains événements prévus au milieu de la pandémie mondiale. Mais malgré le fait que l’UFC Londres, l’UFC Columbus et l’UFC Portland aient tous été annulés et que l’UFC 249 ne devrait avoir lieu qu’une semaine après la programmation de l’UFC Portland, Dana White ne renonce toujours pas à Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson; et l’équipe de Khabib non plus.

Hier, après avoir annoncé l’annulation de l’événement, Dana White a poursuivi en disant que l’UFC ferait «tout ce qu’il fallait» pour garantir que l’UFC 249 ait lieu et qu’il est facile de comprendre pourquoi. Nurmagomedov et Ferguson devaient s’affronter à quatre reprises auparavant, chaque camp étant forcé de se retirer du combat à deux reprises. À ce stade, un combat entre les deux est le seul combat qui a du sens et y renoncer une cinquième fois est une perspective difficile à avaler. Ainsi, le père de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, a quelques idées sur la façon de sauver l’événement.

S’adressant à RBC Sports en Russie, Abdulmanap a suggéré que l’UFC pourrait devoir déplacer l’UFC 249 aux Émirats arabes unis pour y arriver.

“Ce sera probablement Dubaï”, a déclaré Abdulmanap. “Premièrement, il est plus facile de lutter contre les maladies à cause de la chaleur. Et je pense que les Émirats paieront le combat UFC plus rapidement et plus facilement.

“Abu Dhabi pourrait bien l’être, mais alors, [that’s up to] Dana White. Je ne peux pas approuver, mais il y a plus de chances là-bas », a-t-il déclaré à RBC.

À ce stade, si l’événement avance comme prévu, il est presque certain qu’il devra être déplacé. Actuellement, la ville de New York a interdit les rassemblements de plus de 500 personnes et, alors que la pandémie semble se propager aux États-Unis, l’UFC 249 qui se déroule à Brooklyn semble de plus en plus improbable. Reste à savoir si les EAU sont une destination possible. Il y aurait des investisseurs intéressés à organiser éventuellement le combat là-bas, mais en ces temps turbulents, de nombreux pays limitent les voyages pour empêcher la propagation du virus et la façon dont les choses se dérouleraient est très controversée.

Ce qui n’est pas sujet à débat, c’est l’intention de Khabib de combattre Ferguson. Le champion des poids légers de l’UFC a constamment insisté sur le fait que ce combat aura lieu le 18 avril malgré les circonstances environnantes et Abdulmanap a fait écho aux sentiments de son fils, affirmant que même s’ils devaient se battre dans un gymnase fermé, cela leur convenait.

“Khabib se sent bien, tout se passe comme prévu”, a déclaré Abdulmanap. «Il n’a pas peur du coronavirus, nous sommes tous mortels. Et les stands vides? Je pense que le public est bon, mais sans eux, c’est encore mieux. »

Max Holloway est l’homme de merde et je n’entends aucun argument contre.

Woodley, Edwards et Burns.

Ce combat va se produire après que nous soyons revenus à la programmation normale. N’essayez pas de courir maintenant, gamin, baise Covington la belette pic.twitter.com/3nylGOjHTU

– Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 16 mars 2020

Homme ‍♂️ Honte à cet ancien champion, il a dit qu’il était en mode tueur! Non tu n’es pas tu ne veux pas de fumée! Je vous verrai bientôt @TWooodley merci @danawhite @seanshelby et mon manager @ AliAbdelaziz00 pour essayer de faire ce combat! Je suis toujours disponible pour me battre mais ces gars parlent beaucoup ‍♂️

– GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 16 mars 2020

Francis.

Je suis désolé d’apprendre le récent report des trois prochains événements de l’UFC, y compris mon combat le 28 mars. J’ai hâte de travailler avec @ufc et @danawhite à une date et un lieu de remplacement. D’ici là, tout le monde reste en sécurité du mieux qu’il peut. A bientôt, j’espère. pic.twitter.com/LAIurybFBI

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 17 mars 2020

Tony s’entraînant seul.

Coronavirus.

Je suis presque sûr d’avoir eu COVID-19 (peut-être pas @ moi) fin décembre / début janvier un mois avant mon combat avant qu’il ne soit connu ou parlé de l’orge. Je suis tombé vraiment malade pendant environ 2 semaines contre la grippe / fièvre, puis j’ai eu le staphylocoque, j’ai presque dû retirer mon combat sans blague. Reste propre

– Dan «50k» Ige (@ Dynamitedan808) 16 mars 2020

On dirait que mon voyage touche à sa fin. L’UFC essaie de me ramener chez moi avant que l’interdiction de voyager soit en vigueur

– Randa Markos (@randamma) 16 mars 2020

Un combat peut se produire avec 10 personnes dans la salle. C’est l’un des rares sports à pouvoir le faire au niveau professionnel. Je suis avec @danawhite toute la journée. Laissez-nous être payés et divertir.

– Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) 17 mars 2020

Ne soyez pas gourmand @danawhite, nous n’avons pas besoin d’une undercard, nous voulons juste Ferg vs Khabib avec un rouge. Problème résolu

– Ben Askren (@Benaskren) 17 mars 2020

Mec, j’aurais peut-être dû signer ces cartes Project Spearhead. Vous ne seriez alors pas en mesure de choisir votre propre bien-être plutôt que celui de toute votre communauté.

beaucoup de gens avec les commentaires “je vous l’ai dit” heureux que les spectacles de l’ufc aient été annulés mais ce que vous ne réalisez pas, c’est que les combattants ne peuvent pas être payés et à part combattre la plupart des gars travaillent comme entraîneurs dans les gymnases (également fermés) donc mieux croire que si je reçois un appel à me battre sur une île, je

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 16 mars 2020

Aie.

Darren Stewart (11-4) contre Bartosz Fabinski (14-3); Cage Warriors 113, 20 mars.

Joyeuse Saint-Patrick à tous. Normalement, je dirais à tout le monde de ne pas aller trop fort, mais il semble qu’il y ait de plus grandes préoccupations que de faire la fête. Restez en sécurité, merci d’avoir lu et à demain.

